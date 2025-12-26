Frauenschwarm: Ali Bumaye plaudert über Zahl von Sexpartnern

Ali Bumaye sorgt im Netz für Gesprächsstoff: Im gemeinschaftlichen Livestream zum Hype-Event FitnaCraft plauderte der Rapper und Twitch-Neuling mit Kollegen wie Marli plötzlich offen über seinen sogenannten Bodycount. Während tausende Zuschauer an den Bildschirmen hingen, ordnete sich Ali bei der Frage nach der Anzahl vergangener Bettgeschichten selbstbewusst ganz oben ein. Als ein Mitspieler fünf frühere Partnerinnen nennt, kontert Ali lachend: "Da war ich 14, mit fünf."

Im Verlauf des Talks wird nachgehakt. Ali bleibt locker, aber macht eine klare Ansage. "Ich will ja nicht angeben, Leute, aber ich hab mehr geballert, als manche von euch pissen waren. [...] Aber ich bin ja auch älter", lässt er im Stream fallen. Auf die direkte Nachfrage "Über 20?" kommt ein flottes "Ja." Doch dann weicht der Musiker charmant aus: "Bitte nicht, das sehen so viele Leute. Gerade bei dir." Circa 4.000 bis 6.000 User verfolgten das Spektakel.

Dass Ali kein Problem damit hat, auch über persönliche Themen zu sprechen, zeigte er nicht nur im aktuellen Livestream. Bereits vor fünf Jahren sprach der Rapper völlig offen über seinen Kampf gegen die Kilos und seine Diät. "Das Abnehmen ist definitiv zu meinem täglichen Begleiter geworden", erzählte Ali damals im Gespräch mit Promiflash. Sein Ziel: innerhalb eines Sommers satte 20 Kilo verlieren – mit ersten Erfolgen schon nach zwei Wochen.

Instagram / alibumaye Ali Bumaye, Rapper

