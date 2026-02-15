Jennifer Lawrence sagt, sie war zu jung für plötzlichen Ruhm

Jennifer Lawrence (35) hat offen über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms gesprochen. Im Gespräch mit dem Magazin Bunte erzählte die Oscarpreisträgerin, was die plötzliche Aufmerksamkeit in jungen Jahren mit ihr gemacht hat. Die Schauspielerin berichtete, dass sie sich während ihrer ersten großen Award-Season kaum wiedererkannte. Sie habe Kleider getragen, die nicht zu ihr passten, und gespürt, dass der Ruhm sie überrollte. Jennifer machte klar, dass der frühe Hollywoodhype für sie "viel zu früh" kam und sie damals ohne das passende Rüstzeug in diese Welt geworfen wurde.

Gleichzeitig beschrieb Jennifer, wie sehr sie das Muttersein verändert hat. "Ich glaube, mir hat die Perspektive des Kindes sehr geholfen", sagte sie. Ruhe, Verlässlichkeit und eine gleichmäßige Energie seien entscheidend, um ein kleines Nervensystem zu schützen – und genau diese Erkenntnisse übertrage sie inzwischen auf ihre eigenen Emotionen. Das echte Leben finde für sie "im Grau" statt, in den Zwischentönen zwischen Liebe und Überforderung, nicht in den glitzernden Momenten auf roten Teppichen. Aus dieser Haltung speist sich auch ihr heutiger Blick auf die Anfangsjahre in Hollywood.

Jennifers Weg ins Rampenlicht war alles andere als geplant. Als Jugendliche war sie mit ihrer Mutter in New York unterwegs, als sie zufällig von einem Talentscout angesprochen wurde – ein Erlebnis, das ihre gesamte Zukunft lenkte. Obwohl sie damals keine Ahnung hatte, wohin die Reise gehen würde, nahm sie diese ungewöhnliche Gelegenheit wahr und entwickelte sich zu einem der größten Talente ihrer Generation. Heute, viele Jahre später, scheint Jennifer einen Weg gefunden zu haben, ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit und die Anforderungen ihrer Gegenwart in Einklang zu bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei einem Event im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globe Awards 2026