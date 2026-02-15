Diese Übung darf in Jennifer Anistons Training nicht fehlen

Jennifer Aniston (57) feierte am 11. Februar ihren 57. Geburtstag – und verrät, mit welcher Schlüsselübung sie ihren Körper stark und schmerzfrei hält. Die Schauspielerin setzt laut Hello beim täglichen Training konsequent auf Core-Arbeit, die sie seit einer Rückenverletzung 2021 fest in ihren Alltag integriert hat. Gemeinsam mit Trainerin Dani Coleman trainiert Jennifer bevorzugt mit dem gelenkschonenden Pvolve-System, oft zuhause und manchmal im Studio. Ihr Credo: kontrollierte, präzise Bewegungen statt Auspowern um jeden Preis. "Core first" ist der Fixpunkt, mit dem Jennifer – oft begleitet von ihren Hunden auf Spazierwegen – Fitness und Erholung verbindet und so die Figur bewahrt, für die sie seit Jahren bewundert wird.

Dani erklärte dem Magazin Hello, warum diese Ausrichtung unverrückbar ist: "Eines ist immer sicher: Core-Übungen, denn Jennifer hat sich 2021 eine Rückenverletzung zugezogen. Wir machen viele Core-Übungen, um ihre Wirbelsäule zu schützen." Statt wilder Sprünge dominieren stabilisierende Moves, die Alltagsmuster nachahmen – genau das biete Pvolve, das alte Blessuren nicht aufflammen lasse. Jennifer selbst hatte gegenüber InStyle rückblickend von einem "Burnout" durchs Übertrainieren gesprochen; seither zählt Achtsamkeit auch in der Küche. Sie fastet intermittierend, startet mit warmem Zitronenwasser in den Morgen, mixt Proteinshakes mit Beeren, Kollagen und Kakao und liebt mittags Ahi-Tuna mit Gurken-Linsen-Salat. Abends kommen oft Ofenhähnchen und Zucchini-Spiralen auf den Teller – aber gelegentlich darf es Carbonara, Pizza oder ein Dirty Martini sein, wie sie dem Magazin People erzählen ließ.

Abseits der Mattenroutine sucht Jennifer Ruhe in Meditation und langen Hunderunden an der frischen Luft. Freunde beschreiben sie als diszipliniert, aber humorvoll – jemand, der das Telefon für eine Auszeit auch mal stumm schaltet und in der Küche mit Enchilada-Häppchen experimentiert. Ihre Kooperation mit dem Low-Impact-Programm Pvolve begann, als sie nach der Verletzung sanft wieder aufbauen wollte; seitdem zeigt sie sich in Kampagnen gerne im sportlichen Look mit betontem Bauch – ein Statement, das weniger über Eitelkeit sagt als über Konsequenz. Wer Jennifer kennt, weiß: Geburtstage verbringt die Schauspielerin am liebsten im kleinen Kreis, mit gutem Essen, viel Lachen und der Gewissheit, dass die wichtigste Übung des Tages längst erledigt ist – die für die Körpermitte.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston, Juni 2024

Imago Schauspielerin Jennifer Aniston im September 2025 in New York City