Mit dem "Stranger Things"-Cast: Maya Hawke hat geheiratet

Maya Hawke (27) nutzte den Tag der Liebe, um vor den Altar zu treten. Die Schauspielerin und ihr Partner Christian Lee Hutson gaben sich am Valentinstag das Jawort. Das berichtet Hello! und präsentiert auch direkt die ersten Bilder der Trauung. Geheiratet wurde in New York City in der St. George's Episcopal Church in Manhattan. Die Fotos zeigen Maya in einer eleganten, aber hochgeschlossenen reinweißen Robe, hochgesteckten Haaren und dezentem Schleier vor der Kirche, bereit, zum Altar geführt zu werden. An ihrer Seite war der berühmte Papa Ethan Hawke (55). Der Hollywoodstar trug einen schlichten schwarzen Anzug und schien seine Aufgabe, seine Tochter in die Ehe zu führen, sehr ernst zu nehmen.

Natürlich war auch Mayas Mutter, Filmstar Uma Thurman (55), mit dabei. Sie wurde in einem leichten hellblauen Kleid mit zartem Blumenmuster fotografiert. Aber die Gästeliste wurde noch hochkarätiger. Maya ist vor allem für ihre Rolle in Stranger Things bekannt – die Fotografen entdeckten einen Großteil des Casts der Erfolgsserie ebenfalls auf dem Weg zur Kirche. Unter anderem sah man Finn Wolfhard (23), Joe Keery (33), Caleb McLaughlin (24), Charlie Heaton (32), Sadie Sink (23), Natalia Dyer (29) und Gaten Matarazzo (23) – alle schick rausgeputzt, um den großen Tag ihrer Kollegin zu feiern.

Für die Fans dürfte Mayas Hochzeit überraschend kommen. Über ihre Verlobung wurde bisher nur spekuliert, bestätigt hatte sie sie nicht. Im April wurde die 27-Jährige mit einem auffälligen Diamantring am Finger bei einem Spaziergang durch Manhattan erwischt. Damit heizte sie die Gerüchteküche ordentlich an und offenbar lagen die Fans richtig. Ihr Privatleben hält Maya ansonsten größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Kennengelernt haben soll sie ihren Christian vor über vier Jahren vor allem durch gemeinsame Musikprojekte. Für ihr eigenes Album "Chaos Angel" standen die beiden sogar zusammen im Studio.

Getty Images Maya Hawke, "Stranger Things"-Star

Getty Images Ethan Hawke mit seiner Tochter Maya Hawke

Getty Images Maya Hawke, bekannt aus "Stranger Things"