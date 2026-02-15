Christina Aguilera & Matthew sind seit zwölf Jahren verlobt

Zwölf Jahre verlobt und verliebt wie am ersten Tag: Christina Aguilera (45) und ihr Verlobter Matthew Rutler (40) haben ihre Liebe am Valentinstag gefeiert. Die Sängerin teilte auf Instagram eine Auswahl an besonderen Pärchenmomenten, die sie und Matthew über die Jahre gesammelt haben. Zu sehen sind die beiden bei einer romantischen Bootstour in der Sonne, bei einem nächtlichen Stopp am Eiffelturm in Paris und beim gemeinsamen Karussellfahren. Zu den Fotos schrieb sie: "Alles Gute zum Valentinstag an den besten Segelpartner der Welt."

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren sammeln sich Komplimente und Liebesbotschaften für das Paar. "Das beste Paar. Alles Gute zum Valentinstag, meine Liebe!", schreibt ein Follower. Ein weiterer Fan schwärmt: "Stell dir vor, deine Frau wäre Christina Aguilera. Gut gemacht, Kumpel." Für viele Anhänger ist die lange Verlobungszeit von Christina und Matthew ein Beweis dafür, wie gut ihre Beziehung auch ohne festes Hochzeitsdatum funktioniert. Das Paar hatte sich 2014 am Valentinstag verlobt, im August desselben Jahres kam ihre gemeinsame Tochter Summer Rain zur Welt. Christina, die kürzlich durch ihre starke Gewichtsabnahme Schlagzeilen machte, ist außerdem Mutter von Sohn Max, den sie 2008 zusammen mit ihrem Ex-Mann Jordan Bratman (48) bekam.

Kennengelernt hatten sich Christina und Matthew 2009 am Set des Films "Burlesque": Sie stand damals als Schauspielerin und Sängerin vor der Kamera, Matthew arbeitete als Produktionsassistent. Schon früh beschrieb Christina ihre Verbindung zu ihm im Gespräch mit dem Magazin People als besonders. "Matthew ist ein besonderer Mensch. Wir hatten eine wirklich starke Freundschaft bei den Dreharbeiten", schwärmte sie und erzählte, man könne mit ihm stundenlang telefonieren, bis plötzlich die Sonne aufgehe. Dass sie es mit Matthew ruhig angehen lassen wollte, machte sie ebenfalls deutlich. Auch Jahre später erklärte sie gegenüber People, dass sie mit ihren Kindern, ihrer Traumvilla und ihrer Arbeit mehr als ausgelastet sei und die Hochzeit deshalb ganz ohne Eile planen möchte.

Getty Images Christina Aguilera mit ihrem Partner Matthew Rutler, April 2023

Getty Images Christina Aguilera, Matthew Rutler, Max Bratman und Summer Rain im Oktober 2019

Getty Images Jordan Bratman, Musikproduzent