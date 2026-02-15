Auch Brooklyn: Harper Beckham widmet Brüdern rührende Worte

Harper Seven Beckham (14) hat am Valentinstag mit einer zarten Geste für Aufsehen gesorgt: Die 14-Jährige meldete sich direkt bei ihrem Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (26) und schickte ihm liebevolle Worte – auf Instagram. In ihrer Botschaft teilte Harper ein Schwarz-Weiß-Foto mit Brooklyn, Romeo Beckham (23) und Cruz Beckham (20) und schrieb: "Einen schönen Valentinstag an die besten großen Brüder der ganzen Welt x." Romeo teilte den Post, auch Victoria Beckham (51) griff ihn aus dem privaten Account ihrer Tochter auf und setzte ein Herz dazu. Der Zeitpunkt ist brisant: Brooklyn hatte erst kürzlich in einem sechsseitigen Statement erklärt, den Kontakt zur Familie abgebrochen zu haben.

Cruz versuchte parallel, Brücken zu bauen: Der Musiker veröffentlichte eine Bildergalerie mit alten und neuen Aufnahmen seines älteren Bruders, hinterlegt mit Billy Joels (76) "The River Of Dreams" – mit Zeilen über "something sacred I lost" ("etwas Heiliges, das ich verloren habe"). Zu sehen waren unter anderem Kinderfotos der drei Brüder und ein Familieneinblick mit Harper im Imker-Outfit. Doch ein öffentliches Echo von Brooklyn blieb aus. Stattdessen postete der 26-Jährige weitere Pärchenmomente mit Nicola (31), unterlegt mit Barry Whites "You're The First, The Last, My Everything". Für zusätzliche Wellen sorgte Sänger Marc Anthony (57): Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte der langjährige Familienfreund, die Darstellung der Hochzeitsparty, auf der er angeblich die geplante erste Tanzeinlage von Brooklyn und Nicola zugunsten eines Moments mit Victoria "gekapert" habe, sei "äußerst unglücklich" und "kaum die Wahrheit". Er betonte: "Ich habe nichts zu dem, was mit der Familie passiert, zu sagen. Sie sind eine wunderbare, wunderbare Familie."

Hinter der öffentlichen Schieflage steckt eine enge Familiengeschichte, die Fans seit Jahren fasziniert: Victoria und David Beckham (50) zeigen sich traditionell nahbar, feiern Geburtstage, Jubiläen und kleine Alltagsmomente gern im Netz. Die Geschwister traten lange als eingeschworene Einheit auf – vom Stadionrand bis zur Front Row. Brooklyn baute derweil sein eigenes Leben mit Nicola auf und teilt Kochclips, Fotostrecken und Liebesbotschaften an seine Frau. Cruz stellt seine Musik in den Mittelpunkt, Romeo pendelt zwischen Mode und Fußballprojekten. Harper gilt in der Runde als Herzstück, das privat gern gemeinsame Erinnerungen festhält. Vor wenigen Tagen rückten alte Kinderfotos der Brüder wieder in den Fokus – nun schickt Harper hinterher warme Worte an alle drei, während die Eltern mit stillen Herz-Emojis signalisieren, dass Familie für sie mehr ist als jeder Post.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister

Instagram / harperbeckham Die Beckham-Geschwister auf einem Bild vereint

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz-Beckham, 2025