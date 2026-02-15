Pärchen-Tattoo entfernt: Jenna Dewan enttäuscht von Channing

Schauspielerin Jenna Dewan (45) soll zutiefst getroffen sein, nachdem ihr Ex-Mann Channing Tatum (45) das einst gemeinsame Tattoo entfernt hat, das sie während ihrer Hochzeitsreise 2009 in Bali stechen ließen. Fotografen entdeckten das Fehlen der Tätowierung an Channings Rippen kürzlich an einem Strand in Costa Rica, wo er mit Model Inka Williams (26) unterwegs war. Dieses Tattoo, das die Worte "Side by side" aus ihren Ehegelübden trug, hatte für Jenna eine besondere Bedeutung, wie ein Insider gegenüber OK! verriet: "Für Jenna war das Tattoo nie nur eine Tätowierung. Es repräsentierte ein Kapitel ihres Lebens, von dem sie glaubte, dass es immer geehrt würde – selbst wenn die Ehe vorbei ist."

Eine weitere Quelle bezeichnete die Entfernung als "brutales, aber sehr bewusstes Zeichen, dass Channing dieses Kapitel endgültig abschließen will". Channing selbst hatte diese Ehe und das dazugehörige Tattoo einst als lebenslange Verbindung beschrieben. Ihre Scheidung wurde 2019 offiziell, doch Details der Vereinbarungen, wie die Aufteilung gemeinsamer Pensionsansprüche und Gewinne aus dem Film Magic Mike, wurden erst kürzlich bekannt.

Channing und Jenna lernten sich 2006 am Set des Tanzfilms "Step Up" kennen und wurden schnell auch privat ein Paar. Ihre Liebesgeschichte faszinierte damals viele Fans, was ihre Trennung umso überraschender machte. Channing führte nach der Scheidung Beziehungen mit prominenten Frauen wie Sängerin Jessie J (37) und Schauspielerin Zoë Kravitz (37). Nun hat er mit Inka eine neue Partnerin gefunden. Jenna, die mit Channing eine Tochter hat, lebt inzwischen mit ihrem Verlobten Steve Kazee (50) und ihren zwei gemeinsamen Kindern ein neues Familienglück.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jenna Dewan und Channing Tatum

https://www.instagram.com/stories/inkawilliams/3753743705330127982/ Inka Williams und Channing Tatum

Getty Images Jenna Dewan und Steve Kazee 2025