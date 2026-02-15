"Weiterhin beste Freunde": Jason Oppenheim ist wieder Single

Statt der großen Hochzeit heißt es bei Jason Oppenheim (48) jetzt zurück ins Single-Leben. Am Sonntag teilt der Selling Sunset-Star in seiner Instagram-Story ein Bild von sich und seiner nunmehr Ex-Partnerin Jessica Vargas. Die beiden stehen eng beieinander und lachen herzhaft. Doch das ist kein Pärchen-Selfie, wie Jason erklärt. "Wir sind nicht länger Freund und Freundin... aber [wir] lieben uns noch immer und sind immer noch beste Freunde", schreibt er. Jessica repostet das Bild und hat ebenfalls nur liebe Worte für den Reality-Darsteller: "Ich liebe dich, J. Möge das die Art von Freundschaft sein, die alle finden." Damit ist es offiziell: Jason und Jessica sind kein Paar mehr.

Wie genau es zur Trennung kam, verraten die beiden nicht. Aber ein Insider erzählt TMZ, dass sie bereits seit rund zwei Wochen getrennt sind. Derzeit besuchen sie aber gemeinsam die Hochzeit eines Freundes und verstehen sich immer noch blendend. Böses Blut scheint es also nicht zu geben. Dennoch dürfte die Trennung für die Fans überraschend kommen. Immerhin sprach Jason im Dezember noch davon, Jessica heiraten zu wollen. Im Podcast "Pretty Dirty" fragte Moderatorin Alex Hall, ob der US-Amerikaner vorhabe, seine Partnerin zu heiraten. Er antwortete mit: "Das ist der Plan." Und dabei habe er eigentlich nie vorgehabt, vor den Altar zu treten.

Damit endet die Beziehung nach rund einem Jahr. Vor Jessica war Jason mit dem deutschen Model Marie-Lou Nürk liiert. Die beiden trennten sich im Sommer 2023 nach neun gemeinsamen Monaten. Anfangs betonten die beiden, die Fernbeziehung sei der Grund für das Liebes-Aus gewesen. Doch im darauffolgenden November verriet die Influencerin in einem Interview mit Bild, dass ihr in Jasons Leben einfach zu viel los gewesen sei. "Ständig am Handy oder auf dem Weg zur nächsten Party. Kaum ein Moment der Ruhe. Da war Jason im Kopf keine 46 Jahre alt", erklärte sie. Das Leben des TV-Maklers sei voll mit "aufgesetztem Drama und vielen toxischen Situationen" gewesen – für Marie-Lou auf Dauer zu viel.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasonoppenheim Jason Oppenheim und Jessica Vargas

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Oppenheim und Jessica Vargas

Anzeige Anzeige

ActionPress Marie-Lou Nürk und Jason Oppenheim im August 2022 in Los Angeles

Anzeige