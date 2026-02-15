Finales Konzert: Schlagerstar Michelle bekommt Heiratsantrag

Nach fast zwei Jahren hat Eric Philippi wohl genug der Warterei. Im Sommer 2024 machte er Schlagerstar Michelle (54) schon einmal einen Antrag. Geheiratet wurde seitdem nicht. Deswegen geht Eric jetzt noch ein zweites Mal auf die Knie – und diesmal auf der ganz großen Bühne. Wie Bild berichtet, nutzt der 29-Jährige das Abschiedskonzert seiner Liebsten, um vor den Augen ihrer Fans erneut um ihre Hand anzuhalten. In der ausverkauften Uber Arena in Berlin erklärte er Michelle: "Schatz, wir haben uns vor dreieinhalb Jahren in dieser Branche kennengelernt. Wir kamen vor drei Jahren zusammen. Und was soll ich sagen? Alle haben uns erst einmal für verrückt erklärt, dich für verrückt erklärt, mich mit. [...] Doch mit jedem Gegenwind wurde es zwischen uns ein kleines bisschen stärker." Sichtbar emotional meint er schließlich: "Ich glaube, dass es keinen besseren Moment gibt, um dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest."

Michelle ist sichtlich gerührt von der romantischen Geste ihres Partners. Die Sängerin sagt natürlich "Ja" – unter dem Applaus und Jubel ihrer Fans. Lachend meint sie: "Ich liebe dich über alles. Jetzt bin ich nicht mehr die ewige Verlobte." Der Zeitpunkt hätte für die 54-Jährige kaum besser kommen können, denn alle ihre Liebsten waren bei dem Konzert und somit auch dem Antrag dabei. Im Publikum saßen ihre drei Töchter sowie Erics Eltern. Obendrein ist heute auch noch Michelles Geburtstag – ein besseres Geschenk hätte sie sicher nicht bekommen können.

Die Beziehung von Michelle und Eric ist seit 2023 bekannt. Für die "Idiot"-Interpretin wird es allerdings schon die dritte Ehe. Von 1995 bis 1999 war sie mit dem Schlagersänger Albert Oberloher (63) verheiratet, von 2007 bis 2010 wiederum mit Josef Shitawey. Zwischendurch führte sie noch eine turbulente Beziehung mit Matthias Reim (68). Eric scheint nun aber ihre große Liebe zu sein – und das trotz 25 Jahren Altersunterschied. Der spielt für die beiden aber offenbar keine Rolle. "Ich spürte schon bei unserer ersten Umarmung, dass er der Mann ist, auf den ich gefühlt die letzten tausend Jahre gewartet habe", schwärmte Michelle vergangenes Jahr in einem Interview mit Bild.

Getty Images Michelle, Schlagersängerin

Instagram /michelle_aktuell Eric Philippi und Michelle, Schlagerstars

Instagram / eric_philippi Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023