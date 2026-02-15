Wenig Pärchen-Content: Paulina Ljubas erklärt den Grund

Paulina Ljubas (29) und Tommy Pedroni (30) sind eines der Traumpaare in der Reality-Welt. Doch im Vergleich zu anderen Pärchen teilen die Influencer nur wenig gemeinsamen Content. In einer Fragerunde bei Instagram hakt ein Fan bei Paulina nach, ob sie sich bewusst entschieden haben, weniger zu posten. "Nein, also wirklich bewusst war das nie. Wir sind beide Personen des öffentlichen Lebens und natürlich interessieren sich viele dafür, weil unser Kennenlernen in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Aber ich habe einfach nicht das Bedürfnis, immer alles mit allen zu teilen", erklärt die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin.

Für Paulina und Tommy sei es in erster Linie wichtig, dass sie gemeinsam glücklich sind und das müssen sie nicht ständig unter Beweis stellen. "Gerade die Anfangszeit war schlimm, da jeder eine Meinung hatte und ständig alles mit Ex-Partnern verglichen wurde. So was macht einfach etwas kaputt in einem, wenn man sich dem dauerhaft aussetzt", meint die 29-Jährige weiter. Was ihr viel bedeute, wolle sie schützen: "Darüber hinaus versuche ich auch ein bisschen mehr, die Dinge, die einfach sehr wichtig sind, zu schützen, da der Rest ja eh immer schon gewollt und ungewollt öffentlich besprochen wird."

Gerade weil Paulina und Tommy so ein eingeschworenes Team sind, ist das Interesse der Öffentlichkeit an den beiden groß. Zusammen sind die beiden seit November 2023 – da stellen sich viele Fans mittlerweile die Frage, ob der nächste Schritt, also eine Verlobung, nicht langsam fällig wird. Im Oktober vergangenen Jahres gab es Gerüchte, weil Paulina bei Fame Fighting einen sehr auffälligen Ring trug. In einer Story nahm sie dem aber schnell den Wind aus den Segeln: "Nein, das stimmt nicht. Mein Ring war kein echter und ich trage schon immer so oft welche, einfach weil ich es schön finde."

