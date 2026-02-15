Keith Urban hat nach Trennung von Nicole Kidman zu kämpfen

Er hat die Ehe beendet – und bereut es jetzt zutiefst. Seit der Scheidung von Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (58) nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamen Lebens kämpft Country-Star Keith Urban (58) offenbar mit massiven Gefühlen von Reue und Eifersucht. Besonders die Bilder seiner Ex-Frau an der Seite junger Hollywood-Schönlinge treiben den Sänger in den Wahnsinn. Ein Insider verrät dem OK! Magazine: "Die emotionalen Folgen haben ihn weitaus härter getroffen, als er jemals erwartet hätte. Was sich einmal wie eine notwendige Entscheidung anfühlte, lastet jetzt schwer auf ihm – und er fragt sich zunehmend, ob es richtig war, zu gehen."

Der Musiker und die Schauspielerin teilen sich zwei gemeinsame Töchter. "Von seinen Kindern getrennt zu sein, ist der mit Abstand härteste Teil für Keith. Er hat große Schwierigkeiten damit, zu akzeptieren, dass das alltägliche Familienleben, das er einmal hatte, einfach nicht mehr da ist", so die Quelle weiter. Dazu kommen finanzielle Realitäten: Die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens hat den Sänger offenbar kalt erwischt. Gleichzeitig beobachtet Keith mit Unbehagen, wie seine Ex-Frau ihr neues Leben gestaltet. Eine Quelle aus der Musikbranche in Nashville erklärt: "Die Leute tuscheln zwar darüber, dass Keith mit jüngeren Frauen aus der Branche in Verbindung gebracht wird, aber gleichzeitig ist offensichtlich, dass er Nicoles Welt überhaupt nicht losgelassen hat." Nicole wiederum findet Rückhalt bei Russell Crowe (61), einem langjährigen Freund und Filmpartner. Er melde sich regelmäßig, nehme sich Zeit für Gespräche und ermutige sie, sich auf neue Drehpläne zu konzentrieren. Laut OK! habe er ihr sogar Drehbücher weitergereicht und über gemeinsame Ideen gesprochen. Dazu kursieren im Umfeld lockere Scherze, Nicole mit Zac Efron (38) zu verkuppeln – Gerede, das Keith besonders nerve.

Nicole verbringt viel Zeit mit ihren Töchtern und hält an ihrer Routine fest, während neue Projekte Struktur geben. Die Schauspielerin pflegt enge Freundschaften in der Branche und sucht Trost eher im Alltag als auf roten Teppichen. Russell, der selbst Trennungen kennt, gilt als geduldiger Zuhörer, der Zuversicht vermittelt. "Russell hat nicht eine Sekunde gezögert, für sie da zu sein, weil er wirklich versteht, wie verheerend ein solcher Verlust sein kann", heißt es aus dem Umfeld. Keith konzentriert sich nach außen hin auf Musik und Arbeit, doch Bekannte beschreiben ihn als nachdenklich, wenn es um Familie geht. Zwischen den beiden steht heute weniger Glamour als gelebte Vergangenheit: gemeinsame Reisen, Zuhause-Momente mit den Kindern, vertraute Rituale – all das, was nun neu sortiert werden muss.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den AFI Life Achievement Awards 2024

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 Show während der Paris Fashion Week

Getty Images Russell Crowe nimmt bei der G'Day USA Gala 2015 einen Preis von Nicole Kidman entgegen