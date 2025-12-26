"General Hospital" ehrt Anthony Geary (†) mit letzter Folge

Die beliebte US-Seifenoper "General Hospital" startet jetzt mit einer ganz besonderen Episode in das neue Jahr. Am 1. Januar soll die letzte Folge von Anthony Geary (†78) als Luke Spencer erneut ausgestrahlt werden. Laut US Magazine lief die Episode ursprünglich im Juli 2015 und markierte den Abschied des Schauspielers, der die Rolle des Luke fast vier Jahrzehnte lang verkörperte. Mit dieser Hommage, bei der sein letzter großer Auftritt noch einmal im Mittelpunkt steht, erinnert das Team von "General Hospital" gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern an den verstorbenen Publikumsliebling, der die Serie wie kaum ein anderer geprägt hat.

Anthony Geary stieß 1978 zu "General Hospital" und wurde mit der Figur Luke Spencer schnell zum Fanliebling. Für seine Darstellung gewann der Schauspieler acht Mal den Daytime Emmy als Bester Hauptdarsteller und stellte damit einen Rekord im Daytime-TV auf. Nach seinem Ausstieg 1984 kehrte er 1991 zunächst als Lukes Doppelgänger Bill Eckert zurück, bevor er 1993 erneut in seine Kultrolle schlüpfte. Nur 2017 gab er laut US Magazine noch einmal ein Gastspiel als Luke. Nach seinem Abschied aus der Serie zog Anthony sich aus dem täglichen Showgeschäft weitgehend zurück und ließ sein Berufsleben leise ausklingen. Am 14. Dezember verstarb Anthony im Alter von 78 Jahren nach einer Operation.

Privat fand Anthony mit seinem Ehemann Claudio Gama in Amsterdam ein Zuhause fernab von Hollywood. Der Schauspieler sprach laut US Magazine einst in einem Interview über die niederländische Metropole: "Ich finde, die ganze Stadt ist einfach ein großer Spielplatz für meine Fantasie, und ich fühle mich dort sehr wohl." Heute bleibt er für Fans und Kollegen vor allem eine große Inspiration. Produzent Frank Valentini schrieb jetzt auf X: "Tony war ein brillanter Schauspieler und hat Maßstäbe gesetzt, nach denen wir weiterhin streben. Sein Vermächtnis und das von Luke Spencer werden durch die Generationen von GH-Darstellern, die in seine Fußstapfen getreten sind, weiterleben."

Getty Images Anthony Geary bei den Daytime Emmy Awards 2015

Imago Anthony Geary und Jane Elliott in einer Szene aus "General Hospital" 2006

Getty Images Anthony Geary im April 2013