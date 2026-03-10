Zach Braff erzählt von langer Freundschaft mit Lauryn Hill

Zach Braff (50) und Lauryn Hill (50) verbindet eine ganz besondere Geschichte, wie der Schauspieler nun verriet. Die beiden sind nicht etwa erst als erwachsene Stars aufeinandergetroffen, sondern kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. Zach und die Grammy-Gewinnerin wuchsen gemeinsam in Maplewood, New Jersey, auf und besuchten dort dieselbe Schule, die Columbia High School. Als Teenager pendelten die beiden Nachwuchstalente regelmäßig nach New York City, um dort bei Castings vorzusprechen. Während seines Auftritts bei "The View" schwärmte der 50-Jährige von dieser gemeinsamen Zeit und enthüllte dabei eine besonders amüsante Anekdote.

In der Talkshow erzählte Zach zunächst, dass er und Lauryn damals ernsthaft versuchten, im Showbusiness Fuß zu fassen. Schließlich gelang es Lauryn, eine Rolle in einer Seifenoper zu ergattern. Später holte Whoopi Goldberg (70) sie für den Kultfilm "Sister Act 2" vor die Kamera. "Und dann habe ich ein paar Sachen bekommen, also kenne ich Lauryn schon ewig", fasste Zach ihre gemeinsamen Anfänge zusammen. Anschließend plauderte der Schauspieler weiter aus dem Nähkästchen. Besonders überraschend für die Talkshow-Zuschauer: "Sie war auf meiner Bar Mizwa! Das ist ein wirklich, wirklich zufälliger Fakt", erzählte der Scrubs-Star und lachte dabei in die Runde.

Heute haben sich die Wege der beiden beruflich deutlich voneinander entfernt. Lauryn ist längst als Grammy-ausgezeichnete Sängerin und Musikerin bekannt, während Zach mit seiner Kultserie "Scrubs" Fernsehgeschichte geschrieben hat. Der Hollywoodstar steht wieder voll im Rampenlicht, seit das Scrubs-Reboot bei ABC gestartet ist. In Interviews zeigt sich der Seriendarsteller derzeit nostalgisch. Er blickt nicht nur nach vorn, sondern nimmt die Fans auch mit zurück in die Zeit, in der er mit einer späteren Musiklegende zwischen Schulbank, Vorsprechen in New York und Familienfeiern in New Jersey hin- und herpendelte. Was beide für immer verbindet, ist eine Kindheitsfreundschaft, die Jahrzehnte überdauert hat – und an die Zach nun öffentlich erinnerte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zach Braff und Lauryn Hill

Getty Images Lauryn Hill, Sängerin

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison