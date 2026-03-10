"Real Housewives"-Cast unterstützt Mary Cosby bei Beerdigung

Mary Cosby musste Ende Februar den schlimmsten Verlust durchleben, den eine Mutter erleiden kann: Ihr Sohn Robert Cosby Jr. verstarb im Alter von nur 23 Jahren. Am vergangenen Samstag, dem 7. März, fand die Trauerfeier für den jungen Mann statt – und Mary konnte auf die Unterstützung ihrer Real Housewives of Salt Lake City-Kolleginnen zählen. Lisa Barlow, Meredith Marks, Heather Gay, Whitney Rose, Bronwyn Newport, Angie Katsanevas und Britani Bateman erschienen geschlossen zur Beerdigung. Auch das Produktionsteam der Bravo-Show sowie die "Real Housewives"-Stars Kyle Richards (57), Cynthia Bailey (59) und Shereé Whitfield reisten an, um ihren Respekt zu erweisen.

Andy Cohen (57) bestätigte bei "Radio Andy Live", dass die Trauerfeier am Wochenende stattgefunden hatte. "Diese drei sind echt", sagte der 57-Jährige anerkennend über Kyle, Cynthia und Shereé, die extra nach Salt Lake City gekommen waren. Robert Jr. war am 23. Februar nach einer vermuteten Überdosis gestorben. In einem Statement hatte Mary erklärt: "Unser geliebter Sohn Robert Jr. ist zum Herrn heimgerufen worden. Obwohl unsere Herzen schmerzen, finden wir Trost in Gottes Versprechen und in dem Wissen, dass er endlich Frieden gefunden hat."

Mary und ihr Mann Robert Cosby Sr. hatten in der Show mehrfach offen über die Suchtprobleme ihres Sohnes gesprochen. In einem Interview erzählte Mary, dass sie sich zunächst selbst die Schuld gegeben habe. "Ich habe sofort angefangen, mir selbst Vorwürfe zu machen, weil ich dachte: 'Du kannst ihn und sein Leben und seine Entscheidungen nicht verurteilen'", erklärte sie. Andy hatte nach Bekanntwerden des Todes bereits sein Mitgefühl ausgedrückt und Marys Mut gewürdigt, die Geschichte ihres Sohnes zu teilen. "Mary, du hast so einen guten Job gemacht. Ich weiß, dass ihre Tapferkeit und ihre Verletzlichkeit beim Teilen ihrer Geschichte unzähligen Menschen geholfen hat und weiterhin helfen wird, die kämpfen", sagte er in seiner Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen".

Imago Mary Cosby bei der Reunion zu "The Real Housewives of Salt Lake City", Februar 2024

Instagram / mary_m_cosby Robert Cosby Jr. (†), Sohn von Mary Cosby

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.