Das schenkte Taylor Swift Selena Gomez zum 30. Geburtstag

Selena Gomez (33) hat jetzt im Podcast "Friends Keep Secrets" ihres Ehemannes Benny Blanco (38) über ein besonderes Geburtstagsgeschenk gesprochen, das sie vor einigen Jahren von ihrer langjährigen Freundin Taylor Swift (36) erhalten hat. Zu ihrem 30. Geburtstag im Jahr 2022 überraschte die Sängerin sie mit einem selbstgemalten Kunstwerk, das für Selena eine ganz besondere Bedeutung hat. "Sie hat einen wunderschönen See gemalt", erzählte die 33-Jährige in der Podcast-Episode, die am 3. März erschien. Das Gemälde zeigt eine nächtliche Szene mit einem See, einem Mond und Sternen, in die Taylor ihre beiden Sternzeichen eingearbeitet hat. Die Mühe, die ihre Freundin in das Geschenk gesteckt hat, machte es für Selena zu etwas ganz Besonderem.

Was das Geschenk noch persönlicher machte, war eine handgestickte Botschaft, die Taylor auf der Leinwand hinterlassen hat. "Sie hat es auf einen echten Stoff gemacht. Sie hat jeden Buchstaben gestickt", schwärmte Selena. Die Botschaft lautete: "Auf die nächsten 30 Jahre." Auch Benny, der im vergangenen Jahr Selena heiratete, zeigte sich beeindruckt von dem Kunstwerk. "Es ist eines der besten Gemälde, die ich je gesehen habe", begeisterte sich der 37-Jährige im Podcast und gestand, dass er zunächst dachte, es sei ein Werk von Jean-Michel Basquiat. Für Selena steht fest: "Es war das süßeste Geschenk."

Die Freundschaft zwischen Selena und Taylor besteht bereits seit vielen Jahren. Die beiden lernten sich kennen, als Selena 15 und Taylor 18 Jahre alt war, und haben seitdem viele prägende Momente gemeinsam erlebt. Im Podcast verriet die Schauspielerin auch, dass Taylor einen Song namens "Dorothea" vom Album "Evermore" über sie geschrieben hat, der ihre gemeinsamen Erfahrungen einfängt. "Als ich es höre, bin ich so beeindruckt davon, wie eloquent es ausgedrückt ist", sagte Selena. Zudem existiere ein unveröffentlichter Song mit dem Titel "Family", den Taylor über ihre Freundschaft geschrieben habe und der davon handle, wie sie beide an die Träume der jeweils anderen geglaubt hätten – lange bevor diese Wirklichkeit wurden.

Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025

Imago Selena Gomez und Taylor Swift Im Februar 2016