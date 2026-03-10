Transparenter Look: Model Winnie Harlow entblößt ihre Nippel

Model Winnie Harlow (31) sorgte am Wochenende bei einem Event in Miami für Aufsehen. Die 31-Jährige erschien zur Feier der Prime Video-Dokuserie "The CEO Club", in der sie gemeinsam mit Serena Williams und anderen zu sehen ist, in einem gewagten Outfit. Ihr komplett bordeauxroter Look bestand aus einem Ledertrenchcoat, einem Seidenrock und einem durchsichtigen Oberteil, unter dem sie keinen BH trug und das ihren Oberkörper freizügig zur Schau stellte. Die Fotos ihres selbstbewussten Auftritts teilte Winnie am Sonntag anlässlich des Internationalen Frauentags mit ihren neun Millionen Followern auf Instagram.

Der mutige Look sorgt für gemischte Reaktionen unter ihren Fans. Während viele den Stil der Kanadierin feiern, gibt es auch Kritik. "Ich verstehe diesen neuen Trend nicht, bei dem man im Grunde genommen nackt ist und das dann als stilvoll und modisch bezeichnet", schreibt ein User. "Es gibt junge Leute auf dieser App. Das ist überhaupt nicht nötig", findet ein weiterer. Ein Nutzer resümiert: "Wir mögen dich, aber dieser Look ist es nicht."

Einige User sprechen Winnie in der Kommentarspalte auch darauf an, was ihr Partner Kyle Kuzma (30) von ihrer Freizügigkeit halte. Nach den Aufnahmen ihres transparenten Outfits postete Winnie jedoch eine Instagram-Story, in der sie gemeinsam mit Kyle die Serie "The CEO" anschaut. Mit dieser Geste machte das Paar deutlich, dass zwischen ihnen alles in Ordnung ist und die Kritik sie nicht tangiert. Die beiden sind seit 2020 ein Paar und haben sich vor einem Jahr verlobt.

Jason Koerner/Getty Images for Prime Video Winnie Harlow bei der "The CEO Club"-Premiere in Miami

Getty Images Winnie Harlow auf der New York Fashion Week 2022

Instagram / winnieharlow Kyle Kuzma und Winnie Harlow, Februar 2025