Jenelle Evans' Sohn nach Vorfall in psychiatrischer Klinik

Jenelle Evans (34)' Sohn Jace (16) befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik, nachdem es Ende Februar zu einem besorgniserregenden Vorfall im Haus seiner Großmutter Barbara Evans gekommen war. Wie TMZ berichtet, ging am 22. Februar bei den Behörden in North Carolina ein Notruf ein, bei dem von einer "Störung durch einen Jugendlichen" die Rede war. Daraufhin rückten laut einem Polizeibericht sieben Beamte zum Wohnort von Jaces Großmutter aus, wo der Teenager seit längerer Zeit lebt. Was genau zu dem Einsatz führte, bleibt unklar, doch Quellen zufolge war die Situation ernst genug, um in den darauffolgenden Tagen weitere Maßnahmen einzuleiten.

Mittlerweile erhält Jace professionelle Hilfe in einer Einrichtung für psychische Gesundheit. Wie lange die Behandlung andauern wird, ist bislang nicht bekannt. Personen aus dem Umfeld der Familie betonen jedoch, dass seine Gesundheit und Stabilität derzeit oberste Priorität haben. Ein Sprecher von der Teen Mom-Bekanntheit erklärte gegenüber dem Newsportal: "Zu diesem Zeitpunkt haben wir keinen Kommentar zu dieser Angelegenheit. Wir können dieses Thema nicht besprechen, da es vertrauliche persönliche Angelegenheiten betrifft." Trotz vergangener Spannungen zwischen der Mutter und ihrer Mutter Barbara sollen beide nun darauf konzentriert sein, dass Jace die notwendige Unterstützung bekommt.

Bereits vor rund sechs Monaten stand die Beziehung zwischen Jenelle und ihrem Sohn im Fokus der Öffentlichkeit. Damals hatte der Teenager das Haus verlassen und lebt seither bei seiner Großmutter in North Carolina. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte sich dazu auf Instagram zu Wort gemeldet und offenbart: "Ich hoffe, er kann sich ändern und die Regeln einhalten." Gleichzeitig betonte sie, dass sie weiterhin für ihre anderen beiden Kinder da sei. Die schwierige Vergangenheit mit ihrer Mutter Barbara prägte Jenelle nach eigenen Angaben sehr. "Ich musste mir beibringen, in Situationen weniger impulsiv zu reagieren und zuzuhören", schrieb die Influencerin damals ehrlich. Dennoch sprach sie vom "Familienkreislauf", der sich nun bei dem Teenager wiederhole. Auch wenn die Situation zwischen Mutter und Sohn damals eskalierte, zeigte Jenelle deutlich, dass ihr das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt.

Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

