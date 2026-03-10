Droht Familienchaos? Britney Spears ringt mit Vergangenheit

Britney Spears (44) steht nach ihrer Festnahme wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss offenbar nicht nur juristisch, sondern auch privat stark unter Druck. Wie Page Six berichtet, wächst in der Familie der Popikone der Wunsch nach einer Versöhnung mit ihrem entfremdeten Vater Jamie Spears (73). Demnach soll Jamie, der jahrelang die Vormundschaft über seine Tochter führte, inzwischen wieder den Kontakt suchen und auf ein persönliches Gespräch hoffen. Auch Britneys Söhne Sean Preston und Jayden, die aus der Ehe mit Kevin Federline (47) stammen, sollen sich ihrem Großvater nach schwierigen Jahren wieder angenähert haben und eine geeinte Familie begrüßen. Für Britney selbst soll genau dieser Gedanke laut einem Insider extrem belastend sein.

Die 44-Jährige reagiere mit tiefer Abneigung auf das Thema. "Es gibt einen langjährigen Hass und Abscheu, die vielleicht niemals überwunden werden", erklärte die Quelle. Britney werde durch den Gedanken an ihren Vater nervös, ihre Stimmung verfinstere sich bei der Vorstellung, dass er wieder Teil ihres Lebens werden könnte. "Traurigerweise wird sie ihren Vater immer als Bösewicht sehen, weil sie sich in der Vormundschaft gefangen und kontrolliert fühlte", erläuterte der Insider weiter. Britney sei zudem "verängstigt", dass Jamie die Vormundschaft irgendwie wiedererlangen könnte.

Jamie leitete die Vormundschaft zwölf Jahre lang, bis sie im November 2021 endete. In früheren Gerichtsdokumenten, auf die sich Page Six beruft, verteidigte Jamies Anwältin Vivian Thoreen das Konstrukt. "Wenn die Öffentlichkeit alle Fakten aus Frau Spears' Privatleben wüsste, nicht nur ihre Höhen, sondern auch ihre Tiefen, alle ihre Suchterkrankungen und psychischen Probleme sowie die Herausforderungen der Vormundschaft, würde sie Herrn Spears für seine Arbeit loben statt verurteilen", schrieb sie und ergänzte: "Die Vormundschaft hat Britney vor einem Desaster bewahrt und ihre Karriere wieder auf Kurs gebracht." Familienfreunde schildern zudem, Jamie habe in den vergangenen Jahren gesundheitlich stark gelitten und sei tief verletzt, weil Britney kein Gespräch in Erwägung ziehe. Nach ihrer Festnahme kündigte Britneys Sprecher an, dass die Sängerin die richtigen Schritte unternehmen und hoffentlich eine längst überfällige Veränderung in ihrem Leben angehen werde. Dabei kämpft die Sängerin wohl auch mit den emotionalen Folgen der Vergangenheit und der Frage, wie viel Nähe zu ihrer Familie sie derzeit überhaupt zulassen kann.

evin Mazur/Getty Images for The Intimate Britney Spears // Valerie Macon/Afp via Getty Images Britney Spears und Jamie Spears

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie