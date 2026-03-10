Margot Robbie enthüllt ihren neuen Bob-Look auf Fashion Week

Margot Robbie (35) sorgt bei der Pariser Fashion Week für Aufsehen – und zwar nicht nur wegen ihres Outfits, sondern vor allem wegen ihrer neuen Frisur. Die Schauspielerin erschien in der Front Row der Chanel Herbst/Winter 2026 Show mit einem völlig neuen Look: einem Bob mit Pony. Die Barbie-Darstellerin hat sich von ihrer langen, blonden Mähne getrennt und trägt jetzt einen sogenannten Lob, also einen längeren Bob, der irgendwo zwischen Kinn und Schlüsselbein endet. Dazu kommen neu geschnittene Pony-Strähnen, die ihrem Gesicht einen frischen Rahmen verleihen.

Während ihrer Pressetour für "Wuthering Heights" war Margots Haar noch ein großes Gesprächsthema gewesen. Die langen, weichen blonden Wellen, die sie damals trug, erinnerten an die Frisuren, die ihre Figur Cathy im Film getragen hatte. Der neue Bob markiert nun einen deutlichen Kontrast zu diesem romantischen Look. Vermutlich war es ihr langjähriger Friseur Bryce Scarlett, der für die Verwandlung verantwortlich ist. Er arbeitet schon seit Jahren mit der Schauspielerin zusammen und hat bereits viele ihrer ikonischen Looks kreiert.

Margots Haare spielten in "Wuthering Heights" eine ganz besondere Rolle: Für den Vorspann verwendete Regisseurin Emerald Fennell tatsächlich Haare der Schauspielerin und ihres Co-Stars Jacob Elordi (28). Die Haare der beiden Hauptdarsteller wurden dabei kunstvoll miteinander verflochten und bildeten so ein Symbol für die enge Verbindung ihrer Filmfiguren. Hair- und Make-up-Designerin Sian Miller erklärte: "Wir wollten, dass die verflochtenen Haare die untrennbare Beziehung zwischen Cathy und Heathcliff zeigen." In TikTok-Videos konnten Fans sogar einen Blick darauf werfen, wie dieser außergewöhnliche Vorspann entstand.

