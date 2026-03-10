Rihannas Mega-Comeback: Album mit Stargast & Welttournee

Rihanna (38) arbeitet an ihrem lang erwarteten Comeback-Album – und dabei soll sie hochkarätige Unterstützung bekommen. Wie eine Quelle gegenüber The U.S. Sun verriet, wird ihr Partner A$AP Rocky (37) auf dem neuen Album zu hören sein. Der Rapper soll bereits an mindestens drei Songs mitwirken und mit der Sängerin in den vergangenen Monaten gemeinsam im Studio gewesen sein. "Sie haben ein paar Songs zusammen aufgenommen, und er ist bisher auf mindestens drei Tracks zu hören", erklärte der Insider. Rihanna habe in den letzten Monaten zwischen Studios in Los Angeles, New York und Paris gependelt, um an neuer Musik zu arbeiten – zehn Jahre nach ihrem letzten Album "Anti".

Die kreative Chemie zwischen dem Paar soll die Entscheidung beeinflusst haben, an mehreren Songs gemeinsam zu arbeiten. "Sie fühlen sich tief miteinander verbunden und wollen diese Energie durch Musik teilen", so die Quelle weiter. Gleichzeitig achte A$AP darauf, nicht zu sehr in den Vordergrund zu treten: "Er versteht, dass dies ihr Projekt ist. Er ist da, um Liebe und Ermutigung zu zeigen." Das neunte Studioalbum der Sängerin soll voraussichtlich um 2027 erscheinen. Außerdem sei bereits eine große Stadiontour für 2027 oder 2028 in Planung, die Rihanna zurück auf die Weltbühne bringen könnte.

Erst kürzlich hatte die dreifache Mutter mit einem Video aus dem Tonstudio für Spekulationen gesorgt. In dem Clip zeigte sie, wie sie mitten in der Nacht an neuer Musik arbeitet – den Ton hatte sie dabei stumm geschaltet. Die 38-Jährige habe bereits eine beachtliche Anzahl neuer Songs geschrieben und könnte theoretisch schon im nächsten Monat ein Album veröffentlichen – doch sie lasse sich Zeit. "Sie findet wieder in den Rhythmus zurück, Musik zu machen, weil sie es wirklich vermisst hat zu kreieren", so der Insider. Seit ihrem letzten Album 2016 hatte Rihanna sich vor allem auf ihre Familie mit A$AP Rocky und ihre erfolgreichen Unternehmen Fenty Beauty und Savage X Fenty konzentriert.

Kevin Mazur/Getty Images for Fenty Corp Rihanna bei einem Auftritt in New York, 2016

Getty Images Rihanna, Musikerin

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City

