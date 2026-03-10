"Reden nicht": Hilary Duff über Bruch mit Schwester Haylie

Hilary Duff (38) hat sich einmal mehr zur aktuellen Entfremdung von ihrer Schwester Haylie Duff (41) geäußert und tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben gewährt. Im Podcast "On Purpose With Jay Shetty" gab die Schauspielerin zu, dass sie und ihre Schwester keinen Kontakt mehr haben. "Meine Schwester und ich sprechen nicht miteinander. Und ich habe in meinem Erwachsenenleben immer mehr Leute kennengelernt, denen es genauso geht", sagte Hilary mit Tränen in den Augen. Während des Gesprächs wurde sie sichtlich emotional und musste sich die Tränen abwischen, als sie die Situation als "einen sehr rohen Teil meiner Existenz" beschrieb. Die 38-Jährige hatte zuvor schon bei CBS Mornings über die schmerzhafte Distanz gesprochen und erklärt: "Absolut der einsamste Teil meiner Existenz ist es gerade, meine Schwester nicht in meinem Leben zu haben."

Die Entfremdung zwischen den einstigen Schwester-Stars war erstmals im Februar 2026 durch Hilarys Song "We Don't Talk" an die Öffentlichkeit gekommen. In dem Lied singt sie: "Wir kommen aus demselben Zuhause, dem gleichen Blut / Eine andere Kombination, aber dasselbe Schloss / Die Leute fragen mich, wie es dir geht / Ich möchte sagen, fantastisch / Aber die Wahrheit ist, dass ich es nicht weiß / Was ich am Ende immer sage, ist / Wie wir nicht reden." Gegenüber CBS Mornings bestätigte Hilary, dass der Song "definitiv" über ihre Schwester sei. Sie betonte, dass sie nicht wisse, ob Haylie das Lied hören werde oder wie sie darauf reagieren könnte, aber sie habe das Thema verarbeiten müssen: "Als ich mich entschieden habe, dieses Album zu machen, konnte ich nur über die Dinge sprechen, die ich selbst erlebt habe."

Hilary und Haylie waren in den frühen 2000er Jahren unzertrennlich und arbeiteten an mehreren Projekten zusammen, darunter der Film "Material Girls" von 2006. Doch im Laufe der Jahre entfernten sich die Schwestern voneinander, besonders nachdem Haylie 2021 nach Texas zog, während Hilary in Kalifornien blieb. Seit 2019 wurden die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Trotz der aktuellen Situation gibt sich Hilary hoffnungsvoll: "Ich hoffe, dass es nicht für immer ist, aber im Moment ist es so", sagte sie im Podcast. Die Sängerin ist seit 2019 mit dem Musiker Matthew Koma (38) verheiratet und hat vier Kinder, darunter Sohn Luca aus ihrer ersten Ehe und die Töchter Banks, Mae und Townes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Haylie und Hilary Duff

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff und Haylie Duff bei der Eröffnung des Stella-McCartney-Stores in Beverly Hills, 28. September 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff im März 2023