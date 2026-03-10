Lewis Hamilton ist wohl schwer verliebt in Kim Kardashian

Lewis Hamilton (41) soll völlig hin und weg sein von Kim Kardashian (45). Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, ist der britische Formel-1-Fahrer "bis über beide Ohren verliebt" in die Realitystar-Ikone. Die beiden seien "sehr glücklich" und ihre Beziehung entwickle sich prächtig. Besonders bemerkenswert: Lewis halte sogar regelmäßig per Facetime Kontakt zu der vierfachen Mutter – und zwar direkt aus der Ferrari-Box während seiner Rennen. "Er hat über ein Jahrzehnt auf sein Traummädchen gewartet und ist verrückt nach ihr", so die Quelle weiter. Personen aus dem engen Umfeld des Rennfahrers glauben, dass er mit Kim endlich seine perfekte Partnerin gefunden habe.

Obwohl die beiden aufgrund von Lewis' vollgepacktem Terminkalender nicht so viel Zeit miteinander verbringen können, wie sie es gerne würden, zeigt sich Kim laut der Quelle "unglaublich unterstützend". Beide seien sehr bemüht, die Beziehung zum Funktionieren zu bringen, und ihr Umfeld glaubt sogar, dass "dies das Endspiel für sie beide sein könnte". Erst kürzlich verbrachten die beiden einen luxuriösen Trip zusammen in Utah, wo sie am Colorado River beim Sonnenuntergang gesichtet wurden. Die beiden sollen sich in der Nähe des exklusiven Wüstenresorts Amangiri aufgehalten haben, wo eine Übernachtung zwischen 2.500 und über 6.000 Euro kostet. Ihren ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt hatten Lewis und Kim beim Super Bowl im vergangenen Monat.

Kim und Lewis kennen sich bereits seit vielen Jahren. Schon 2014 wurden sie gemeinsam mit ihren damaligen Partnern Kanye West (48) und Nicole Scherzinger (47) bei den GQ Men of the Year Awards in London fotografiert. Lewis war auch eng mit Kims Ex-Mann befreundet – Kanye lud ihn sogar 2015 zum Osterbrunch mit der Familie ein. Später gesellte sich der Rennfahrer zu Kim und ihrer Familie in den VIP-Bereich, als Kanye in jenem Jahr beim Glastonbury Festival als Headliner auftrat. Auch zu Kims Schwester Kendall Jenner (30) pflegt Lewis seit Jahren eine enge Freundschaft, und Mutter Kris Jenner (70) wurde bereits dabei gesehen, wie sie ihn beim Grand Prix von Monaco anfeuerte.

Lewis Hamilton, F1-Star

Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025