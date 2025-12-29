Fataler Sturz: Freestyle-Ski-Talent ist querschnittsgelähmt

Der norwegische Freestyle-Skifahrer William Bostadloekken hat beim Weltcup in Steamboat im US-Bundesstaat Colorado einen folgenschweren Trainingssturz erlitten. Beim ersten Training vor dem Wettkampf verlor der 20-Jährige beim Absprung die Orientierung in der Luft, schlug mit Kopf und Rücken hart auf und blieb reglos liegen. Rettungskräfte brachten William umgehend per Flugzeug in ein Krankenhaus nach Denver, wo er bereits am nächsten Tag operiert wurde. Erst jetzt machte der Freestyle-Skier öffentlich, was der Unfall für ihn bedeutet: Seit der Verletzung ist er ab Höhe des fünften und sechsten Brustwirbels querschnittsgelähmt.

Auf Instagram wendet sich William an seine Follower: "Es ist für mich herzzerreißend, was ich jetzt schreibe, aber ich will erklären, was mir in Steamboat passiert ist. [...] Ich habe das Gefühl für die Orientierung verloren und landete mit meinem Kopf/Rücken auf dem Knuckle. Dabei habe ich mir meinen Rücken (komplette Rückenmarkverletzung), die Schultern und ein paar Rippen gebrochen." Die Operation sei zwar erfolgreich verlaufen, habe aber eine Lähmung ab der verletzten Stelle nicht verhindern können. Mittlerweile ist der Freestyler zurück in Norwegen und hat die Rehabilitation aufgenommen. Sein Umfeld organisiert die medizinische Betreuung, während er täglich an Kraft, Koordination und Beweglichkeit arbeitet. "Ich träume davon, eines Tages wieder Ski zu fahren. Ski fahren ist wirklich das, was ich am meisten auf der Welt liebe, es ist das, wofür ich lebe."

Trotz der niederschmetternden Prognose zeigt sich William entschlossen, seinen Traum nicht komplett aufzugeben. "Es wird die härteste Herausforderung sein, der ich mich je stellen muss. Es ist nicht garantiert, dass es möglich ist, aber ich weigere mich, jemals aufzugeben. Ich werde immer kämpfen", schreibt er in seinem Post. Aktuell immer an seiner Seite: Freundin Valentina, bei der er sich für die Unterstützung in dieser schweren Zeit bedankt. "Ich möchte meiner schönen Freundin Valentina einen riesigen Dank aussprechen, die die freundlichste Seele auf diesem Planeten ist. Du hast mir so sehr geholfen durch das Ganze, du hast keine Ahnung. Danke für alles, was du getan hast."

Imago William Bostadloekken beim Big-Air-Qualifikationslauf des FIS Freestyle-Weltcups in Kreischberg

Instagram / williambostadlokken William Bostadloekken mit seiner Freundin Valentina

