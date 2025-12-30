Darts-WM begeistert zwischen den Jahren unzählige Zuschauer

Deutschland ist im Darts-Fieber – und das ganz besonders zwischen den Jahren: Am Sonntagabend schalteten laut DWDL im Schnitt 1,3 Millionen Menschen ein, um die abendliche Session der Darts-WM zu verfolgen. Von 20:09 Uhr bis kurz vor Mitternacht ließen sich die Fans vom Spektakel aus London mitreißen, das Sport1 groß in Szene setzte. Mit einem Marktanteil von 6,2 Prozent beim Gesamtpublikum und starken 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Sender viele Zuschauer vor die Bildschirme und setzte ein deutliches Ausrufezeichen im Quotenrennen.

Schon am Nachmittag sorgten die Pfeile für Jubel in der Sport1-Zentrale: Rund 840.000 Zuschauer verfolgten die Übertragung – bei den jungen Zuschauern sprang ein Marktanteil von 15,5 Prozent heraus. Deutlich wird der Anstieg beim Blick auf das Vorjahr: Ende Dezember 2024 hatten in der abendlichen Session noch 770.000 Menschen eingeschaltet, höhere Werte gab es damals erst mit den Viertelfinals nach Neujahr. Während Darts also immer weiter zulegt, tat sich das dazwischen platzierte Sportformat "Exatlon Germany" schwer: Laut AGF-Daten sackte der Marktanteil in der jungen Zielgruppe abrupt auf 0,9 Prozent ab, nur 90.000 Menschen blieben dran. Parallel mischten auch andere Sender mit: ProSieben landete mit Harry Potter bei 7,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe und lag damit auf einem Niveau mit der NFL-Übertragung bei RTL.

Auch abseits des Sports nutzten viele Zuschauer die ruhigen Tage zwischen Weihnachten und Silvester, um es sich vor dem Fernseher gemütlich zu machen. Bei Sat.1 lockte der Film "Ein Mann namens Otto" 1,37 Millionen Menschen an und erreichte laut AGF-Zahlen 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Disney-Hits wie "Rapunzel – Neu verföhnt" und "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" sorgten tagsüber bei RTL für zweistellige Werte, während Filmklassiker wie "Die Verurteilten" auf RTLZWEI, Der Herr der Ringe auf Kabel Eins und eine alte Ausgabe von Kitchen Impossible bei Vox ihr treues Publikum fanden.

Imago Luke Littler mit seiner World Championship Trophäe in London, Januar 2025

Getty Images Alan Tabern und Raymond Smith bei der Darts-WM

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

