Ein Jahr nach Tod seiner Eltern: Callum Kerr hat geheiratet

Ein knappes Jahr nach der Familientragödie feierte Callum Kerr ein neues Glück: Der Schauspieler aus "Virgin River" und "Hollyoaks" hat am Samstag, dem 3. Januar, in Edinburgh seine langjährige Partnerin Lauren Stacy geheiratet. Mit dabei war ihre gemeinsame Tochter Isla, die mit dem Paar den großen Moment erlebte. In seiner Instagram-Story teilte Callum Eindrücke der Feier, die zuvor von Gästen gepostet worden waren. Der gebürtige Schotte trug einen traditionellen Kilt, Lauren erschien in einem weißen Kleid mit Spaghettiträgern. Die Zeremonie fand in festlichem Rahmen statt, umgeben von Freunden, Familie und vielen bekannten Gesichtern aus dem TV.

Unter den Gästen waren laut der Daily Mail zahlreiche "Hollyoaks"-Kollegen, darunter Nadine Mulkerrin und Owen Warner (26), außerdem Billy Price, Rishi Nair, AJ Woodward und Ellis Hollis. Fotos zeigen strahlende Gesichter, Tanzeinlagen und ein Paar, das seinen Tag sichtbar auskostet. Callum, der auch als Model und Musiker arbeitet, hielt sich mit langen Worten zurück und ließ die Bilder sprechen. "Bester Tag", kommentierte ein Co-Star in einer geteilten Story, die Callum repostete. Die Verlobung des Paares hatte 2024 auf einer Südafrika-Reise stattgefunden, nun folgte der Schritt vor den Traualtar in der schottischen Hauptstadt.

Die Hochzeit in Edinburgh folgt auf eine schwere Zeit für Callum und seine Familie. Vor fast einem Jahr erschütterte eine Tragödie sein Leben, als seine Mutter Dawn und sein Stiefvater Andrew in ihrem Landhaus in Frankreich ums Leben kamen. Damals gab es viele offene Fragen zu den genauen Umständen des Todes und die Ermittlungen der Polizei liefen auf Hochtouren. Für die Familie bedeutete der Verlust einen tiefen Einschnitt.

Instagram / drosariony Lauren Stacy und Callum Kerr, Januar 2026

Instagram / callum_kerr_1 Callum Kerr und seine Partnerin Lauren im September 2024

Facebook / dawn.kerr Dawn Kerr Searle und Andrew Searle, Mutter und Stiefvater von Callum Kerr

