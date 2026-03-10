Nach Essstörung: Demi Lovato findet Heilung in der Küche

Demi Lovato (33) hat nach jahrelangem Kampf gegen eine Essstörung endlich Frieden in der Küche gefunden. Die Popsängerin verrät im Interview mit Us Weekly, dass das Kochen ihr auf dem Weg zur Genesung enorm geholfen hat. "Freiheit beim Essen zu finden, hat mir wirklich auf meiner Reise in die Genesung geholfen", erklärt die 33-Jährige im Gespräch mit dem Magazin. Gemeinsam mit Freunden wagte sie vor ein paar Jahren ihre ersten Schritte in der Küche und entdeckte dabei eine neue Leidenschaft. "Ich habe so viel Freude gefunden und hatte einfach so viel Spaß", erzählt Demi begeistert. Aus dieser Begeisterung heraus entstand nun ihr erstes Kochbuch "One Plate at a Time", das am 17. März erscheinen wird.

Das Kochbuch enthält über 80 Rezepte und persönliche Anekdoten aus Demis Leben und richtet sich besonders an Menschen, die ähnliche Erfahrungen mit Essstörungen gemacht haben. "Als ich anfing, daran zu arbeiten, wurde mir klar, dass es so viele Menschen gibt, die vielleicht Essstörungen hatten oder zum ersten Mal in die Küche gehen", erklärt die Sängerin. Das Projekt habe zunächst als Hilfe für ihre eigene Genesung begonnen, entwickelte sich jedoch zu einem Kochbuch für jeden, der sich zum ersten Mal ans Kochen wagen möchte. Parallel zu ihrem Buchprojekt arbeitet Demi mit dem Unternehmen Caliwater zusammen, für das sie als Botschafterin, Investorin und Markenpartnerin tätig ist. Für die Getränkemarke, die mit Kaktuswasser angereicherte Drinks herstellt, entwickelte sie sogar eine eigene Geschmacksrichtung namens Blood Orange.

Demi hatte bereits 2011 öffentlich gemacht, dass sie an Bulimie nervosa litt, nachdem sie als Kind wegen ihres Gewichts gemobbt worden war. Die Erinnerungen an die Zeit in der Behandlung sind noch heute präsent. "Ich erinnere mich daran, wie ich in der Behandlung war und wir einen Ausflug in den Supermarkt machen mussten", erzählt sie Us Weekly. "Ich brach in Tränen aus, weil es so überwältigend für mich war, von so viel Essen umgeben zu sein." Heute bereitet sich die Grammy-Nominierte auf ihre "It's Not That Deep Tour" vor, die am 13. April in Orlando, Florida, starten wird. Für die bevorstehenden Konzerte und Proben ist ihr die richtige Hydration besonders wichtig. "Hydration ist so wichtig, besonders für mich, weil ich ständig bei Proben bin oder trainiere", betont die Künstlerin.

Getty Images Demi Lovato bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

Getty Images Demi Lovato bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir", Januar 2026

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Mai 2024