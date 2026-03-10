Nicole Kidmans neue Dating-Regel: Keine Schauspieler erlaubt

Nicole Kidman (58) macht sich bereit für ein neues Liebeskapitel – allerdings nicht mit irgendeinem Mann. Nach ihrer Trennung von Keith Urban (58), mit dem sie 19 Jahre verheiratet war, hat die Schauspielerin ihre Ansprüche klar formuliert. Wie das Magazin Woman's Day berichtet, habe sich Nicole ein striktes Dating-Manifest zurechtgelegt, mit dem sie potenzielle neue Partner aussortieren will. Eine Regel steht dabei ganz oben: keine Schauspieler! "Sie weiß jetzt, was sie mag, und sie hat keine Angst, nur auf das zu zielen, was sie glaubt, wert zu sein", verriet ein Insider dem Magazin. Die 58-Jährige habe keine Geduld mehr für "Zeitverschwender" und gehe das Thema Dating mit klaren Vorstellungen an.

Während Schauspieler tabu sind, könnte sich Nicole durchaus vorstellen, erneut einen Mann aus der Musikbranche zu daten – schließlich habe sie es genossen, am "Rand von Keiths völlig anderer Welt" zu sein, wie die Quelle weiter ausführte. Die wichtigsten Eigenschaften, die ihr neuer Partner mitbringen sollte, sind Freundlichkeit, Erfolg und ein nüchterner Lebensstil. "Ein freundlicher Typ, der clean, nüchtern und erfolgreich ist und nicht zu einem mittellosen Beta-Männchen wird, das sich an sie klammert", so die genauen Anforderungen laut dem Insider. Kinder seien kein Problem, solange sie nicht jünger als Nicoles Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) sind. Besonders wichtig: Potenzielle Bewerber müssen zunächst durch den Freundeskreis der Australierin geprüft werden. "Nicole lässt den Großteil der Überprüfung von ihrem Freundeskreis erledigen", erklärte die Quelle. Sie weigere sich, auch nur einen Kaffee mit jemandem zu trinken, der ihr nicht von einem Freund empfohlen wurde, dem sie vertraut.

Erst kürzlich wurde Nicole mit dem wohlhabenden Unternehmer Paul Salem in Verbindung gebracht, der sie laut TMZ romantisch umwerben soll. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats von MGM Resorts International habe großes Interesse an der Oscar-Preisträgerin, die beiden hätten sich bereits zweimal in einer Gruppe getroffen. Während Nicole sich auf die Suche nach einem passenden Partner macht, genießt sie vorerst jedoch ihre Freiheit. Sie und Keith hatten ihre Scheidung im Januar finalisiert, nachdem sie im September vergangenen Jahres das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben hatten.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show