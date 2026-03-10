So viel Umsatz macht eine Folge des ZDF-"Fernsehgarten"

Die Ticketpreise für den Fernsehgarten sind zur Saison 2026 deutlich gestiegen – und damit auch die Einnahmen des ZDF. Stehplätze kosten jetzt 15 statt 12 Euro, Sitzplätze 25 statt 20 Euro. Wer an einem eigenen Tisch Platz nehmen möchte, muss sogar 30 Euro zahlen. Das entspricht Preissteigerungen von jeweils fünf Euro und damit bis zu 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei der Show mit Moderatorin Andrea Kiewel (60) sind maximal 5.000 Zuschauer pro Folge zugelassen – davon entfallen etwa 800 auf Sitzplätze und rund 4.200 auf Stehplätze. Laut t-online erzielt der Sender pro Sendung damit etwa 83.000 Euro an Ticketeinnahmen.

Durch die höheren Preise verdient das ZDF deutlich mehr als in der vergangenen Saison. Pro Folge kommen im Sitzbereich rund 4.000 Euro zusätzlich dazu, im Stehbereich etwa 12.600 Euro. Bei 20 Shows im Jahr summiert sich das auf rund 1,66 Millionen Euro Einnahmen – das sind 332.000 Euro mehr als im Vorjahr. Damals erzielten die alten Preise insgesamt etwa 1,33 Millionen Euro. Konkrete Angaben zu den Einnahmen macht das ZDF nicht, doch klar ist laut t-online, dass auch TV-Produktionen gestiegene Kosten für Energie und Material spüren.

Trotz Rekordumsatz durch die Fans ist der "Fernsehgarten" für das ZDF aber ein teures Vergnügen. Laut t-online sollen die Produktionskosten pro Ausgabe bei über einer Million Euro liegen. Rund 120 Mitarbeiter sind für jede Live-Show im Einsatz, dazu kommen zehn Kameras und ein aufwendiges Set auf dem Open-Air-Gelände. Außerdem müssen prominente Gäste engagiert werden, es fallen Kosten für Technik, Kostüme, Bühnenbau und Catering an. Für die Besucher bleibt die Sendung damit vor allem eins: ein bunter Live-Ausflug mit Partystimmung, den sie gemeinsam mit Andrea Kiewel und zahlreichen Stars auf dem Lerchenberg erleben – während im Hintergrund ein riesiger Produktionsapparat läuft, den die steigenden Ticketpreise nur zu einem Teil auffangen.

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel im September 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Andrea Kiewel, Moderatorin