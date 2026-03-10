Donald Faison vermasselte sein Vorsprechen bei "Scrubs"

Donald Faison (51) hatte bei seinem Vorsprechen für die Rolle des Turk in der Sitcom Scrubs zunächst einen Rückschlag erlebt. Der Schauspieler erinnerte sich jetzt bei einem Event für SiriusXM's Faction Talk an den Moment, als er vor den Verantwortlichen des Senders vorspielte. Nachdem er bereits zwei erfolgreiche Vorsprechen absolviert hatte, bei denen Serienschöpfer Bill Lawrence (57) sich köstlich amüsierte, fühlte sich Donald sicher, die Rolle in der Tasche zu haben. "Ich gehe rein, liefere meine Sache ab und Bill lacht immer noch, und ich denke mir: 'Ja!'", erzählte der "Clueless"-Star. Als Bill ihn nach der Audition beiseitenahm, während andere Kandidaten noch warteten, war Donald überzeugt, den Job bekommen zu haben.

Die Realität sah jedoch anders aus. "Er sagt: 'Du hast das Vorsprechen total vermasselt'". Bill schickte Donald zurück in den Raum und gab ihm einen klaren Rat: "Ich möchte, dass du wieder reingehst und das machst, was du bei den anderen Vorsprechen gemacht hast. Fahr runter. Entspann dich. Lass es uns echter machen und leg los." Donald befolgte die Anweisung und bekam die Rolle. "Wenn er mir nicht gesagt hätte: 'Du hast das Vorsprechen vermasselt', würde ich jetzt wahrscheinlich etwas anderes machen, das nicht in dieser Branche ist, weil das mein Leben komplett verändert hat", erklärte der Schauspieler im Beisein seines Co-Stars Zach Braff (50).

"Scrubs" lief von 1999 bis 2010 und erzählt die Geschichte von besten Freunden, die als Ärzte im fiktiven Sacred Heart Hospital arbeiten. Donald und Zach spielten in der Sitcom die unzertrennlichen Kumpel Turk und J.D., deren Freundschaft auch abseits der Kameras Bestand hatte. Bill erklärte bei dem Event, dass er Donald damals nicht etwa einen Gefallen habe tun wollen, sondern im besten Interesse der Show gehandelt habe: "Ich war egoistisch, weil du so gut bist. Ich wollte, dass du die Rolle bekommst. Wenn du nicht wieder reingegangen wärst, hättest du die Rolle nicht bekommen. Und es war deine Rolle."

Getty Images Donald Faison auf dem roten Teppich

Sam Lloyd, Donald Faison und Neil Flynn in "Scrubs"

Getty Images Bill Lawrence, November 2018