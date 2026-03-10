Selena Gomez bestätigt: Sie inspirierte Taylor Swifts Songs

Selena Gomez (33) hat jetzt in aller Öffentlichkeit bestätigt, was Fans bereits seit Jahren vermuteten: Taylor Swift (36) hat gleich zwei Songs über ihre langjährige Freundschaft geschrieben. Im Podcast "Friends Keep Secrets" ihres Verlobten Benny Blanco (38) sprach die Sängerin nun erstmals offen über die musikalischen Liebeserklärungen ihrer besten Freundin. "Dorothea handelt von mir", verkündete Selena und räumte damit die jahrelange Spekulation aus der Welt. Auf die Frage, ob sie Taylors Musik aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte auf einer tieferen Ebene verstehe, antwortete die 33-Jährige laut Daily Mail: "Zu einer Million Prozent."

Die beiden Stars kennen sich bereits seit 17 Jahren und wuchsen gemeinsam im Rampenlicht auf. "Ich habe das Gefühl, dass wir viele große Momente, die uns geprägt haben, von Beziehungen über Familie bis hin zu Liebe und Hass, all das dazwischen, gemeinsam durchlebt haben", erzählte Selena im Podcast. Sie sei damals 15 Jahre alt gewesen und Taylor 18, und beide hätten nicht wirklich gewusst, was gerade vor sich ging. Als "Dorothea" 2020 auf Taylors Album "Evermore" erschien, hatten Fans schnell Verbindungen zu Selena gezogen. Unter anderem schien die Zeile "Du bist eine Königin, verkaufst Träume, verkaufst Make-up und Magazine" auf Selenas Beauty-Unternehmen Rare Beauty anzuspielen. Zudem enthüllte die Schauspielerin, dass Taylor vor über zehn Jahren einen weiteren Song namens "Family" über ihre Freundschaft geschrieben habe, der allerdings nie veröffentlicht wurde.

In dem unveröffentlichten Song geht es laut Selena darum, wie die beiden einander von ihren Träumen erzählten – Selena wollte in Filmen spielen, Taylor in Stadien auftreten. "Und jetzt, wenn ich mir den Song anhöre, möchte ich weinen, weil beide Träume für uns wahrgeworden sind", schwärmte sie. Taylor habe ihr den Song damals einfach gezeigt und gesagt, er erzähle ihre gemeinsame Geschichte. Selena bezeichnete sich selbst als "großen Taylor-Fan" und versprach: "Ich werde für immer ein Stan sein, das ist sicher."

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025

IMAGO / PicturePerfect Selena Gomez und Taylor Swift, Februar 2016

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025