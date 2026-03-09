Charles Melton ist Vater: Er begrüßt erstes Kind mit Camille

Charles Melton (35) und Camille Summers-Valli haben zum ersten Mal Nachwuchs bekommen! Der Riverdale-Star gab die Geburt seines ersten Kindes am 9. März bekannt. Auf Instagram teilte der Schauspieler mehrere Fotos des Neugeborenen und schrieb dazu schlicht: "Unsere Familie." Mit dem emotionalen Post machte Charles die süße Neuigkeit offiziell und zeigte sich erstmals als frischgebackener Papa. Die Regisseurin Camille und er halten ihr Privatleben zwar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch bei diesem besonderen Moment machten sie eine Ausnahme.

Freunde und Kollegen des Paares reagierten begeistert auf die Nachricht. Michael Gandolfini, der mit Charles gemeinsam in dem Film "Warfare" zu sehen ist, kommentierte den Post mit den Worten: "Mama und Papa!!! Ich liebe euch beide so sehr." Auch andere Wegbegleiter gratulierten dem frischgebackenen Elternpaar zu ihrem Familienglück. Charles und Camille hatten ihre Beziehung lange Zeit sehr diskret geführt, bevor die Musikvideo-Regisseurin im Januar die Schwangerschaft öffentlich machte.

Damals hatte Camille auf Instagram Fotos geteilt, auf denen Charles liebevoll ihren Babybauch küsste oder sie bei einer Untersuchung im Krankenhaus begleitete. "Eine kleine Familie gründen", hatte sie dazu geschrieben. Vor seiner Beziehung mit Camille war Charles in einer On-off-Beziehung mit seiner "Riverdale"-Kollegin Camila Mendes (31) gewesen, die von 2018 bis 2021 andauerte. Die gebürtige Brasilianerin, die sich im Oktober mit Rudy Mancuso (34) verlobte, hatte in einem Podcast im vergangenen Jahr über die Herausforderung gesprochen, nach der Trennung weiterhin mit ihrem Ex am Set arbeiten zu müssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / melton Camille Summers-Valli und Charles Melton begrüßen ihr erstes Baby, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / melton Charles Melton mit seinem Baby, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / melton Charles Melton mit seinem ersten Baby, März 2026