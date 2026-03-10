Trauer um Boston-Frontmann: Tommy DeCarlo mit 60 gestorben

Die Rock-Welt trauert um Tommy DeCarlo. Der Sänger der Band Boston ist am 9. März im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Seine Kinder gaben die traurige Nachricht auf der Facebook-Seite ihres Vaters bekannt und schrieben: "Mit schwerem Herzen teilen wir das Ableben unseres Vaters, Tommy DeCarlo, am Montag, den 9. März." Der Musiker war im vergangenen September an Gehirnkrebs erkrankt und kämpfte laut dem Statement seiner Kinder bis zuletzt mit unglaublicher Stärke und großem Mut gegen die tückische Krankheit. In ihrer Mitteilung baten die Angehörigen Freunde und Fans zudem um Respekt für die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit der Trauer.

Tommys Musikkarriere begann im Jahr 2007, als er Brad Delp als Leadsänger der Band Boston ersetzte. Brad war zuvor verstorben, und Tommy übernahm die Rolle des Frontmanns der legendären Rockband. Bevor er zur Musik kam, hatte er ein völlig anderes Leben geführt und als Kreditmanager bei Home Depot in North Carolina gearbeitet. Ausgerechnet Brad war es gewesen, der ihn dazu inspiriert hatte, die Musik zu verfolgen und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Die Band Boston wurde in den 1970er Jahren berühmt und gehört zu den erfolgreichsten Rockbands ihrer Zeit. Mit Hits wie "More Than a Feeling" schrieb die Gruppe Musikgeschichte und prägte den Sound einer ganzen Generation. Tommy führte das musikalische Erbe der Band nach dem Tod seines Vorgängers fast zwei Jahrzehnte lang fort und stand bis zuletzt auf der Bühne. Er hinterlässt seine Kinder, die nun um ihren geliebten Vater trauern und um Verständnis dafür bitten, dass sie sich in dieser schweren Zeit zurückziehen, um einander zu unterstützen und gemeinsam mit dem Verlust umzugehen.

Imago Tommy DeCarlo von Boston live bei der 2008er Tour in Roanoke Rapids, North Carolina

Imago Tommy DeCarlo von Boston performt bei der 2008er Tour in Roanoke Rapids, North Carolina

Imago Tommy DeCarlo von Boston beim Konzert in Hollywood, Florida

