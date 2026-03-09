Rihanna-Schützin: Neue Details zu brutalem Familiendrama

Schockierende neue Details rund um die Schüsse auf Rihannas (38) Anwesen in Los Angeles. Die Frau, die am Sonntag als mutmaßliche Schützin vor der Villa der Sängerin festgenommen wurde, heißt laut Page Six Ivanna Ortiz und ist 35 Jahre alt. Die Polizei hatte die Verdächtige direkt nach den Schüssen vor dem luxuriösen Haus in Beverly Hills gestellt. Nun kommen Hintergründe zu ihrer Vergangenheit ans Licht. Dokumente der Polizei von Orlando, die dem US-Portal vorliegen, zeichnen ein dramatisches Bild: Im Juni 2023 soll Ivanna Ortiz ihren Ex-Mann vor den Augen der gemeinsamen Tochter attackiert haben.

Damals war die Verdächtige in Florida wegen Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt angeklagt worden. Laut dem Polizeibericht hatte sie sich mit ihrem Ex per Textnachricht verabredet, damit er die gemeinsame Tochter an ihrer Wohnung absetzt. Der Streit eskalierte jedoch bereits per Handy. Ortiz soll ihrem Ex unter anderem geschrieben haben: "Du wirst heute Nacht einen auf die Nase bekommen" und wenig später "Du triffst heute die Entscheidungen und ich teile aus". Als der Mann mit dem Kind am Apartment ankam und zu seiner eigenen Sicherheit zu filmen begann, soll die Situation vollends aus dem Ruder gelaufen sein. Die Polizisten hielten in ihrem Bericht fest, dass Ivanna ihren Ex bei der Übergabe der Tochter beschimpft, nach seinem Handy gegriffen und schließlich mehrfach nach ihm geschlagen haben soll. Der Mann habe sie weggestoßen und versucht, sie zu fixieren, während er sie aufforderte, aufzuhören.

Besonders belastend: Der gesamte Vorfall spielte sich laut der Unterlagen direkt vor den Augen der gemeinsamen Tochter ab. Das Mädchen brach dem Bericht zufolge in Tränen aus, hyperventilierte und betonte mehrfach, sie habe Angst, dass einer ihrer Elternteile ins Gefängnis komme. Der Beamte vor Ort stellte bei dem Vater Kratzer im Gesicht fest und stufte Ivanna in dem Protokoll als "Hauptaggressorin" ein. Die Verdächtige schilderte den Beamten hingegen, sie habe sich nur gewehrt und sei von ihrem Ex mit dem Handy geschlagen, zu Boden gestoßen und an den Haaren gezogen worden. Sie räumte jedoch ein, dass er sie nicht gewürgt, sondern nur festgehalten habe. Die Ermittlungen im aktuellen Fall der Schüsse auf Rihannas Anwesen dauern an. Unklar ist bislang, ob es eine Verbindung zwischen Ivanna Ortiz und Rihanna gibt oder was das Motiv für den Angriff gewesen sein könnte. Rihanna selbst meldete sich zu dem Geschehen zunächst nicht öffentlich zu Wort.

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026

ActionPress ASAP Rocky und Rihanna in Santa Monica, Februar 2026

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City