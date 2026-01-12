Wann, wo und wer? Alles Wichtige zur anstehenden Handball-EM

In diesem Jahr wird es für die deutschen Handballer wieder ernst. Ab dem 15. Januar startet in Dänemark die Europameisterschaft. Gastgeber sind neben den Dänen auch Norwegen und Schweden. Das deutsche Team tritt direkt zum Auftakt um 20:30 Uhr gegen die Nachbarn aus Österreich an. Unterschätzen darf man das österreichische Team aber keineswegs – und auch danach wird der Weg in die Hauptrunde für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gíslason alles andere als ein Spaziergang. Deutschland spielt in der Vorrundengruppe A, in der neben Österreich noch Spanien und Serbien sind. Damit bildet sich eine der schwersten Gruppen des Turniers, denn vor allem die Spanier und die Serben sind knallharte Gegner. Dennoch gelten die Deutschen neben Spanien als Favoriten auf den Gruppensieg.

Die Vorrunde ist allerdings nur der Anfang. Anders als bei der Weltmeisterschaft treffen bei der EM hauptsächlich Schwergewichte im Handball aufeinander – da die WM mehr Länder umfasst, spielen die Teams auch immer mal wieder gegen kleinere und vermeintlich einfachere Gegner. Das ist hier anders. Titelverteidiger ist Frankreich. Das deutsche Nachbarland erkämpfte sich 2024 mit einem 33:31 in der Verlängerung den Titel gegen Weltmeister Dänemark. Sowohl Frankreich als auch Dänemark sind Teams, die in der Hauptrunde zu erwarten sind und den Deutschen sicher das Leben schwer machen. Gegner, die ebenfalls im Blick behalten werden sollten, sind die starken Teams aus Norwegen und Portugal. Zu sehen sind die deutschen Spiele abwechselnd in der ARD und im ZDF, viele weitere Spiele auch ohne deutsche Beteiligung gibt es entweder in der ZDF-Mediathek oder im Livestream auf sportschau.de.

Dass die deutsche Nationalmannschaft unter Kapitän Johannes Golla (28) um den Titel kämpfen wird, ist allerdings klar. Die Leistungen des Teams der vergangenen Jahre können sich durchaus sehen lassen, auch wenn sie ihren letzten EM-Titel 2016 in Polen gewannen. 2025 mussten die Handballer sich nach einem echten Krimi gegen Portugal im Viertelfinale vom WM-Titel verabschieden – die Dänen erreichten den Pokal zum vierten Mal in Folge. Auch bei den Olympischen Sommerspielen 2024 schrammte das National-Team nur knapp an der Goldmedaille vorbei: Im Finale musste es sich erneut gegen die scheinbar unaufhaltsamen Dänen geschlagen geben und nahm so die Silbermedaille mit nach Hause.

Rune Dahmke, Johannes Golla und Julian Köster, deutsche Handballer

Deutsche Handballer bei der Handball-WM 2025

Die dänische Handball-Nationalmannschaft nach dem WM-Finale 2025

