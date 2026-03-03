Hailey Bieber spricht über riskante Schwangerschaft mit Jack

Hailey Bieber (29) hat im Podcast "SHE MD" ungewöhnlich offen über ihre Schwangerschaft mit Söhnchen Jack gesprochen. Die 29-jährige Gründerin der Beauty-Marke Rhode ließ dabei eine Bombe platzen: Die Schwangerschaft war nicht geplant. Besonders brisant wird diese Enthüllung, weil ihre Gynäkologin Dr. Thaïs Aliabadi, die auch Co-Moderatorin des Podcasts ist, ihr eigentlich von einer Schwangerschaft abgeraten hatte. "Sie sagte mir: 'Werde nicht schwanger!'", erinnerte sich die Ärztin an das Gespräch mit Hailey. Der Grund für diese Warnung: Hailey hatte ein sogenanntes Septum in ihrer Gebärmutter, das laut Aliabadi vor einer Schwangerschaft behandelt werden sollte.

Die Medizinerin erklärte im Podcast genauer, was es mit der Diagnose auf sich hatte. Bei einem Septum handelt es sich um eine dünne Wand innerhalb der Gebärmutterhöhle, mit der manche Frauen von Geburt an leben. Haileys Septum wurde als "moderat" eingestuft, was das Risiko einer Fehlgeburt auf 25 bis 40 Prozent erhöhte. Zudem bestand ein 10 bis 20-prozentiges Risiko für eine Frühgeburt. "Das war unser größerer Schrecken", gab Hailey zu. Glücklicherweise verlief die Schwangerschaft besser als befürchtet: Das Septum dehnte sich mit dem wachsenden Baby aus, und ein spezieller Bluttest ergab ein niedriges Risiko für eine Frühgeburt. "Ich glaubte fest daran, dass alles gut werden würde", erinnerte sich Hailey an ihre Reaktion auf die Warnungen.

Hailey und Justin Bieber (32) hatten im August vergangenen Jahres die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes bekanntgegeben. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, teilte damals ein süßes Foto des kleinen Fußes von Jack auf Instagram. Trotz der Schwierigkeiten während der Schwangerschaft kam der kleine Junge termingerecht zur Welt. Justin ließ es sich kürzlich nicht nehmen, seiner Frau zum Geburtstag eine liebevolle Botschaft zu widmen. Die offenen Worte über ihre gesundheitlichen Herausforderungen zeigen einmal mehr, wie transparent Hailey mit ihrem Leben umgeht – bereits in der Vergangenheit hatte sie offen über gesundheitliche Probleme gesprochen.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, 2024

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model