So geht es in "A Knight of the Seven Kingdoms"-Serie weiter

Kaum ist die erste Staffel von "A Knight of the Seven Kingdoms" mit ihrer sechsten Folge zu Ende gegangen, richtet sich der Blick der Game of Thrones-Fans schon nach vorn: Wie wird es mit dem beliebten Prequel weitergehen? Showrunner Ira Parker plant die Rückkehr der Fantasyserie für 2027, nachdem die Auftaktstaffel hierzulande bei HBO Max viele Zuschauer in ihren Bann gezogen hat. Fest steht schon jetzt: Der Heckenritter Dunk, gespielt von Peter Claffey (29), und sein junger Knappe Egg, dargestellt von Dexter Sol Ansell (11), lassen das Turnierchaos von Ashford hinter sich und brechen gen Süden auf. Ihr Ziel ist Dorne, das geheimnisvolle Wüstenkönigreich am Rand von Westeros.

Ein Blick in die Buchvorlage von George R. R. Martin (77), genauer in die Novelle "The Sworn Sword", verrät, was die Fans in Staffel zwei vermutlich erwartet. Dunk will in Dorne vor allem eines: die Puppenspielerin Tanselle wiederfinden, zu der er seit den dramatischen Ereignissen in Ashford eine besondere Verbindung hat. Egg reizt dagegen das Abenteuer, die Roten Berge zu überqueren, die Dorne vom Rest des Kontinents abtrennen. Die Reise stellt sich als Segen heraus, denn zur gleichen Zeit wird Westeros von einer schweren Seuche heimgesucht, die das abgeschiedene Dorne verschont. Doch auch dort herrscht keine Idylle: Eine lange Dürre macht Wasser zum kostbarsten Gut, die Felder vertrocknen, und jeder Bachlauf wird zum Zankapfel. Dunk schwört einem kleinen Ritter, Ser Eustace Osgrey, die Treue und gerät prompt in dessen erbitterten Landstreit mit Nachbarin Lady Rohanne Webber, die wegen ihrer Vergangenheit nur "die Rote Witwe" genannt wird.

Genau dieser Konflikt soll laut Vorlage das emotionale Herz der neuen Folgen bilden: Dunk und Egg stecken zwischen den Fronten, versuchen zu schlichten und müssen gleichzeitig ihrem neuen Herren loyal bleiben. Die Frage, was ein Treueschwur wirklich bedeutet, wenn man nicht restlos von der Person überzeugt ist, zieht sich wie ein roter Faden durch "The Sworn Sword" und bietet reichlich Stoff für Ira und sein Team. Für Fans dürfte besonders die Aussicht spannend sein, dass sich die Serie mit der zweiten Staffel von den großen Targaryen-Intrigen löst und einen intimeren Blick auf einfachere Ritter, verarmte Häuser und persönliche Loyalitäten wirft. In den Büchern wachsen Dunk und Egg auf dieser Reise weiter zusammen, teilen Momente von Vertrauen, Streit und gegenseitiger Fürsorge – Details, auf die viele Zuschauer nun auch in der Serienfassung hoffen, wenn es 2027 mit "A Knight of the Seven Kingdoms" weitergeht.

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

Getty Images Ira Parker bei der Weltpremiere von "A Knight Of The Seven Kingdoms" im Zoo Palast, Berlin

Getty Images Dexter Sol Ansell bei der Weltpremiere von "A Knight Of The Seven Kingdoms" im Zoo Palast in Berlin