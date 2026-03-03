Gustav Schäfers Tochter (9) ist Hingucker beim Tanztraining

Gustav Schäfer (37) kennt das Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen – aber eben hinter einem mächtigen Drumset, nicht auf einem spiegelglatten Tanzparkett. Seit 2005 trommelt er als Teil von Tokio Hotel durch die Welt, feierte mit Hits wie "Durch den Monsun" internationale Erfolge und wurde zur Ikone einer ganzen Generation. Nun, zwei Jahrzehnte später, wagt er in der 19. Staffel von Let's Dance auf RTL einen völlig anderen Auftritt – und tauscht Drumsticks gegen Tanzschuhe. In der Kennenlernshow legte Gustav gemeinsam mit Simon Gosejohann (50) und Milano einen Charleston zu "I Like To Move It" aufs Parkett – und holte dabei 11 von maximal 30 möglichen Punkten. Nun probt er mit Anastasia Maruster für die erste Solo-Performance – und erhält dafür süße Unterstützung.

Gustavs neunjährige Tochter Lotti tauchte plötzlich auf dem Trainingsgelände auf – und ließ sich von der ernsten Arbeitsatmosphäre keineswegs einschüchtern. Im Gegenteil. Ohne große Ankündigung stellte sie sich in die Mitte des Raumes und legte eine eigene Choreografie zu Zara Larssons (28) "Lush Life" hin, komplett mit Drehungen, Posen und Schrittkombinationen. Anastasia war sofort Feuer und Flamme und tanzte begeistert mit. Gustav selbst schaute wohl nicht schlecht, als seine Tochter die Runde kurzerhand an sich riss. Schon zuvor hatte Lotti ein hartes Urteil gefällt: "Papa, du kannst doch gar nicht tanzen!" – eine Einschätzung, so direkt und schonungslos, wie sie wohl nur von der eigenen Tochter kommen kann. Gustav teilte das Trainingsvideo kurzerhand auf Instagram. Dazu schrieb er: Lotti hat mir und @stananastasia_ einen neuen Tanz beigebracht. Hoffentlich vergesse ich jetzt nicht den Tanz für 'Let's Dance'."

Lotti scheint schlicht ein Händchen fürs Rampenlicht zu haben – eine Gabe, die sie offenbar nicht erst entwickeln muss, sondern einfach mitbringt. In einem Instagram-Reel performte sie zuletzt mit erstaunlicher Selbstsicherheit zu dem viralen Song "Dancing in the Mirror, Singing in the Shower" – und erntete dafür jede Menge Aufmerksamkeit. Kein gezwungenes Posieren, kein Zögern: Lotti lieferte, als wäre die Kamera ihr natürliches Habitat. Für Gustav bedeutet das zweierlei: Einerseits hat er eine treue, wenn auch äußerst kritische Unterstützerin an seiner Seite. Andererseits muss er sich damit abfinden, dass ihm die eigene Tochter beim Thema Ausstrahlung und Tanztalent gerade ein Stück voraus ist. Vielleicht hat sie ja ein paar Tipps für die kommende Live-Show am Freitag.

Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer, Tochter Lotti und Tanzprofi Anastasia Maruster

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Anastasia Maruster, Gustav Schäfer und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer bei der Netflix-Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 in Berlin