"Für die Kinder": Pietro Lombardi und Ex Laura posten Selfie

Ein Schnappschuss, der mehr sagt als tausend Worte: Laura Maria Rypa (30) hat in ihrer Instagram-Story ein Foto gepostet, das sie und Pietro Lombardi (33) Seite an Seite in einem Flugzeug zeigt – entspannt, nah beieinander, fast so wie in alten Zeiten. Die Bildunterschrift, die sie dazu wählt, klingt dabei weniger nach einem zufälligen Treffen als nach einer bewussten Entscheidung: "Für die Kinder. Für die Erinnerungen." Pietro repostete den Beitrag prompt in seiner eigenen Story. Wohin die Reise geht, verrät Laura bewusst noch nicht – lediglich ein Teaser lässt aufhorchen: "Dieses Land stand schon immer auf meiner Bucket-Liste." Fans spekulieren bereits wild in den Kommentaren.

Pietro und Laura lernten sich 2020 kennen und machten ihre Beziehung öffentlich – der Beginn einer Liaison, die die Boulevardmedien über Jahre hinweg in Atem halten sollte. Denn die Romanze verlief alles andere als geradlinig: Trennungen folgten auf Versöhnungen, kryptische Social-Media-Posts lösten wochenlange Spekulationen aus, und dazwischen lagen immer wieder Momente echter Nähe. Pietro selbst beschrieb die Beziehungsdynamik in einem gemeinsamen Podcast einmal mit entwaffnender Offenheit: "Wir waren so fünf- oder sechsmal getrennt". Trotzdem hielten die beiden zusammen – und setzten mit Verlobung, Hausbau und zwei gemeinsamen Söhnen, Leano Romeo (geboren Januar 2023) und Amelio Elija (geboren August 2024), immer wieder neue Meilensteine. Gerade dieser Weg, den sie gemeinsam zurückgelegt hatten, machte die endgültige Trennung im Sommer 2025 für viele Beobachter so schwer nachvollziehbar. Laura räumte im Herbst 2025 in einem RTL-Interview mit gängigen Annahmen auf: "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen."

Dass der familiäre Zusammenhalt den beiden wichtig ist, hatten Laura und Pietro schon in der Vergangenheit gezeigt. So verbrachten sie bereits einen gemeinsamen Urlaub mit ihren Söhnen in Dubai, bei dem Pietro spontan zu Laura und den Kindern stieß und die Patchworksituation entspannt wirkte. Während Pietro vor allem als Sänger und Realitystar bekannt ist, teilt Laura als Social-Media-Star regelmäßig Ausschnitte aus dem Familienalltag mit ihren Followern und macht dabei deutlich, welchen Stellenwert ihre Kinder im Leben der Ex-Verlobten haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025