Endgültiges Aus: Kein GZSZ-Comeback für Valentina Pahde

Nach drei Jahren voller Spekulationen und Fanfragen ist es nun offiziell: Valentina Pahde (31) kehrt nicht zu GZSZ zurück. "Valentina Pahde hat 2023 angekündigt, dass sie nach vielen Jahren bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' eine große Pause als Sunny Richter einlegt. [...] Seitdem ist die Rolle Sunny nicht mehr im GZSZ-Hauptcast zu sehen, und nach aktuellem Stand ist ein Comeback nicht geplant", so ein GZSZ-Sprecher gegenüber der Bild. Seit 2015 gehörte die Münchnerin zum festen Ensemble des RTL-Dauerbrenners und verkörperte die Enkeltochter von Serienanwalt Jo Gerner. Neun Jahre lang begleitete sie das Publikum durch Hochs und Tiefs, wurde zum Publikumsliebling und galt als eines der bekanntesten Gesichter des Vorabendprogramms. Sogar ein eigenes Spin-off wurde ausgestrahlt. Doch dann verließ Sunny den Kiez – offiziell für einen Job in den USA.

"Es ist mir wichtig, auch mal in andere Rollen schlüpfen zu dürfen. Das dauert seine Zeit. Die Rollen liegen ja auch nicht auf der Straße", sagte Valentina im Dezember gegenüber dem Blatt. Gleich mehrere namhafte Produktionen holten sie vor die Kamera. In der beliebten ZDF-Herzkino-Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla (60) übernahm sie eine wiederkehrende Rolle, zuletzt 2025 in den Episoden "Das Versteck" und "Ich such Dich!". Auch in der ARD-Miniserie "Sexuell verfügbar" war sie zu sehen – ein Projekt, das ihr ein deutlich anderes Rollenprofil ermöglichte als die Soap-Welt. Das wohl glamouröseste Highlight war jedoch ihr Auftritt in der ZDF-Neujahrsfolge von "Das Traumschiff", für die sie im Sommer 2025 in Afrika drehte. Ihr Filmkuss mit Kapitän Florian Silbereisen (44) sorgte für reichlich Aufsehen. Selbst bei den Filmfestspielen in Cannes zeigte Valentina 2025 Präsenz.

Abseits ihrer Rollen gewährt Valentina gemeinsam mit Schwester Cheyenne Pahde (31) in ihrem Podcast "Planet Pahde" Einblicke hinter die Kulissen des TV-Alltags. Dort sprechen die beiden offen über lange Drehtage, anspruchsvolle Abläufe am Set und darüber, wie wichtig ein respektvoller Umgang mit allen Beteiligten ist. Auch im Showbereich bewies sie Stehvermögen: 2021 tanzte sie sich bei Let's Dance bis auf Platz zwei, 2024 kochte sie bei Grill den Henssler. Was ihr Privatleben betrifft, hält sie sich bedeckt – erklärtermaßen auch deshalb, weil sie sich nach dem GZSZ-Ausstieg bewusst Raum für sich selbst nehmen wollte.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im September 2023

ZDF / Dirk Bartling Valentina Pahde und Florian Silbereisen in "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe"

"Planet Pahde" / Basti Sevastos Cheyenne und Valentina Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo