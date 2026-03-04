So hart trainiert Anna-Carina Woitschack für "Let's Dance"

Anna-Carina Woitschack (33) betrat das RTL-Tanzparkett am 27. Februar unter denkbar schwierigen Bedingungen – und lieferte dennoch eine grandiose Leistung ab. Schon am Morgen vor der großen Let's Dance-Kennenlernshow plagten sie Fieber und eine hartnäckige Erkältung. Dass sie trotzdem antrat, war keine Selbstverständlichkeit – es war eine bewusste Entscheidung. Aufgeben kommt für die Sängerin schlicht nicht in Betracht. Auch wenn die Vorbereitungen ihr körperlich alles abverlangen: Bis zu zehn Stunden Tanztraining täglich hinterlassen deutliche Spuren. "Die Füße sind extrem geschwollen. Man geht abends ins Bett und denkt: 'Morgen wird das nichts mehr', aber irgendwie geht es dann doch weiter", berichtete Anna-Carina bei Bunte. Es ist genau dieser Biss, der sie in der Sendung von Anfang an auszeichnet – und der das Publikum schon jetzt in seinen Bann zieht.

Anna-Carina tanzte gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Joel Mattli einen mitreißenden Jive – und heimste dafür satte 21 Punkte ein, das zweitbeste Ergebnis des gesamten Abends. Nur Joel selbst übertraf sie mit 22 Zählern. Besonders bemerkenswert war das Urteil von Juror Joachim Llambi (61), der für seine Strenge gefürchtet ist und Lob nur sehr sparsam verteilt. Diesmal ließ er alle Zurückhaltung fallen: "Der beste Tanz, den ich jemals in einer Kennenlernshow gesehen habe", schwärmte er nach dem Auftritt laut RTL. Anna-Carina selbst zeigte sich von dieser Reaktion sichtlich überwältigt – sie hatte mit einem solch enthusiastischen Empfang schlicht nicht gerechnet. Das Ergebnis der Kennenlernshow katapultierte sie direkt in die Spitzengruppe der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten – und machte sie zu einer der heißen Favoritinnen auf den Gesamtsieg. Nun tanzt sie an der Seite von Profitänzer Evgeny Vinokurov (35), mit dem sie sich offenbar schnell eingespielt hat.

Anna-Carina ist längst keine Unbekannte mehr im deutschen Showgeschäft. Ihre Karriere startete als DSDS-Kandidatin, doch seither hat sie sich weit über den Casting-Kontext hinaus einen Namen erarbeitet. Auch im Reality-TV hat sie sich vielseitig bewiesen: 2023 triumphierte sie als Verräterin in der Strategieshow "Die Verräter", und 2025 überstand sie das Dschungelcamp bis auf Platz 7. Privat lief es zuletzt weniger rund – kurz vor dem Start der aktuellen "Let's Dance"-Staffel machte Anna-Carina öffentlich, dass ihre Beziehung zu Ende gegangen ist. Wie sie mit dem Liebes-Aus umgeht? Indem sie sich vollständig in die Arbeit stürzt. "Der Fokus liegt komplett auf dem Training. Für irgendwas anderes habe ich weder Zeit noch Nerven", so die Sängerin bei Bunte. Das klingt weniger nach Verdrängung als nach einer Frau, die genau weiß, wo sie gerade hingehört – nämlich auf die Tanzfläche.

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" 2026

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack zeigt ihre neue Haarfarbe, Oktober 2025