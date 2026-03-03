Die Todesursache von Martin Shorts Tochter wurde bestätigt

Die Todesursache von Martin Shorts (75) ältester Tochter Katherine ist jetzt offiziell bestätigt worden. Wie aus der vom Los Angeles County Department of Public Health ausgestellten Sterbeurkunde hervorgeht, starb die 42-Jährige durch eine selbst zugefügte Schusswunde am Kopf. Katherine war vergangene Woche in ihrem Haus in den Hollywood Hills tot aufgefunden worden, nachdem Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Einsatz vor Ort gerufen worden waren. Sie befand sich hinter einer verschlossenen Tür. Laut Sterbeurkunde wurde Katherine inzwischen eingeäschert. Der genaue Inhalt des Abschiedsbriefs, der bei ihr gefunden wurde, ist weiterhin nicht öffentlich bekannt.

Ein enger Freund von Katherine erklärte gegenüber TMZ, dass ihr Verhalten in den Tagen vor ihrem Tod völlig normal gewesen sei und sie keinerlei Anzeichen gezeigt habe, dass sie Suizid begehen wolle. Allerdings hatte die Tochter von Martin und Nancy Dolman in der Vergangenheit offen über ihre psychischen Probleme gesprochen. Katherine, die im Jahr 2013 ihren Namen rechtlich in Katherine Hartley geändert hatte, damit Klienten aus ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin sie nicht belästigen würden, hatte sich also bereits zuvor mit ihrer mentalen Gesundheit auseinandergesetzt.

Martin soll seit dem plötzlichen Tod seiner Tochter untröstlich sein und hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Schauspieler sagte mehrere Comedy-Auftritte mit Steve Martin (80) ab, die für das vergangene Wochenende geplant waren. Auch bei den Actors Awards, bei denen er für den Preis als Outstanding Male Actor in a Comedy Series nominiert war, fehlte der 75-Jährige. Katherine hinterlässt ihren Vater sowie zwei Geschwister. Martin hatte mit seiner 2010 verstorbenen Ehefrau Nancy insgesamt drei Kinder großgezogen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Martin Short bei der Premiere der 4. Staffel von "Only Murders in the Building" in Los Angeles, August 2024

Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003