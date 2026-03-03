Polizist scheitert fast an 100-Euro-Frage bei Günther Jauch

Kevin Sommerfeld aus Garbsen bei Hannover erlebte in der am Montagabend ausgestrahlten Folge von Wer wird Millionär? einen denkbar holprigen Start. Der 34-jährige Polizeioberkommissar, der als Autobahnpolizist im Einsatz ist, kam ausgerechnet bei der 100-Euro-Frage ins Straucheln. Die Frage lautete: "Nicht nur die Tierpfleger im Zoo kommen sich bei der Arbeit schon mal ...?" Zur Auswahl standen "in den Käfig", "ins Gehege", "in den Zwinger" oder "ins Becken". Während Moderator Günther Jauch (69) wohl eine schnelle Antwort erwartet hatte, musste Kevin grübeln und wechselte mehrfach seine Meinung, wie das Wochenmagazin Stern berichtet. "Jetzt erwarten Sie sicherlich, dass ich ganz schnell antworte. Ich muss noch einmal drüberlesen", sagte er zu Günther.

Die Verwirrung wurde noch größer, als Günther mit einem Spruch über die Nordsee und Schwimmbäder dazwischenfunkte. Kevin tendierte zwischenzeitlich sogar zu "ins Becken" und überlegte, einen Joker einzusetzen. Letztendlich entschied er sich aber doch für die richtige Antwort "ins Gehege" und meisterte die erste Hürde ohne Hilfe. "Das war eine gemeine Frage", resümierte der Kandidat. Auch bei der 1000-Euro-Frage benötigte er Unterstützung und musste das Publikum um Rat fragen. Dabei sollte er erkennen, bei welchem Begriff es sich um einen Infinitiv handeln kann. "Ich glaube, meine Kollegen und meine Freunde schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie das sehen", sagte der Kandidat. Doch Kevin ist nicht der Erste, der bei den vermeintlich leichten Fragen ins Straucheln gerät. Erst kürzlich sorgte eine Staatsanwältin für Aufsehen, als sie bereits zu Beginn der Sendung ins Grübeln kam.

Deutlich sicherer zeigte sich der Polizist hingegen, als er über seinen Berufsalltag sprach. Auf Günthers Frage, ob es bei ihm zugehe wie in der RTL-Serie Alarm für Cobra 11, konterte Kevin schlagfertig: "Bei uns explodieren mehr Lkws. Bei denen pro Sendung nur einer, bei uns pro Schicht zwei." Natürlich war das nur ein Scherz, doch eine spektakuläre Explosion hat er tatsächlich schon miterlebt. Ein Gefahrgut-Lkw, voll beladen mit Schwefelsäure, ging in Flammen auf, sodass die Autobahn für mehrere Tage gesperrt werden musste. Trotz des wackeligen Starts verließ Kevin das Studio am Ende mit einer beachtlichen Gewinnsumme von 16.000 Euro. Das Geld wollen er und seine Frau nutzen, um ihre Hochzeit groß nachzufeiern.

RTL / Stefan Gregorowius Kevin Sommerfeld, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"