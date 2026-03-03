Vergleiche mit Lena: Sarah Engels will "eigenen ESC-Moment"

Sarah Engels (33) wird im Mai beim Eurovision Song Contest in Wien für Deutschland antreten – und schon jetzt werden Vergleiche mit ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut (34) gezogen. Die Sängerin konnte sich beim deutschen Vorentscheid mit ihrem Song "Fire" gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und sich damit das begehrte Ticket für den europäischen Musikwettbewerb sichern. Gegenüber Bild äußerte sich die 33-Jährige nun dazu, wie sie mit den Erwartungen umgeht und ob es ihr gelingen wird, an Lenas historischen Erfolg von 2010 anzuknüpfen. "2010 war etwas ganz Besonderes und Lena hat damals wirklich Geschichte geschrieben. Ich glaube aber, dass jeder Jahrgang und jeder Song für sich stehen. Mein Ziel ist es nicht, etwas oder jemanden zu kopieren oder zu vergleichen, sondern meinen eigenen ESC-Moment zu schaffen", stellte Sarah klar.

Böse Gefühle gegenüber Lena hegt die Sängerin keineswegs – im Gegenteil. Lenas Auftritt in Oslo sei für sie "ein Moment von Frauenpower" gewesen, erklärte Sarah im Interview. "Jede Frau, die ihren eigenen Weg geht und sich nicht verbiegt, setzt ein Zeichen", so die ehemalige DSDS-Teilnehmerin weiter. Ihren Vorentscheid-Sieg hat sie ausgiebig mit ihrem Team gefeiert, wie sie verriet: "Es war total surreal – ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Wir haben so gut wie nicht geschlafen, sondern die ganze Nacht gefeiert und diesen unglaublichen Moment zusammen als Team genossen." Mit welchem Mindset sie beim ESC antreten wird, erklärte sie ebenfalls: "Wenn es mir gelingt, authentisch zu sein und die Menschen mit meiner Energie und meiner Message zu erreichen, dann habe ich schon viel gewonnen. Alles Weitere liegt nicht allein in meiner Hand – aber ich werde auf jeden Fall alles geben."

Dass Sarah vom Publikum bewertet wird, ist für sie keine neue Erfahrung. 2011 stand sie im Finale von "Deutschland sucht den Superstar" und wurde damals Zweite – ihr damaliger Partner Pietro Lombardi (33) gewann die Show. Mit ihm hat Sarah einen gemeinsamen Sohn. Die Vorwürfe, ihre ESC-Performance sei eine Kopie, sind allerdings nicht neu: Bereits nach dem Vorentscheid machten im Netz Kommentare die Runde, die Sarahs Auftritt mit der Performance von Eleni Foureira verglichen. Die griechisch-albanische Sängerin trat 2018 für Zypern mit "Fuego" an – ein Titel, der wie Sarahs Song ebenfalls Feuer bedeutet.

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut im Jahr 2011

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026