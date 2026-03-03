Echt oder KI? Selena Gomez küsst Benny Blancos Schmutzfüße

Selena Gomez (33) sorgt mit einer intimen Geste im Podcast ihres Ehemannes Benny Blanco (37) für heftige Reaktionen im Netz. In der zweiten Folge von "Friends Keep Secrets" ist die Sängerin als Gast zu sehen und sitzt auf dem Boden des Wohnzimmers, während Benny auf dem Sofa Platz genommen hat und sein Fuß auf einem Tisch liegt. Mitten im Gespräch beugt sich die Schauspielerin plötzlich vor und küsst den Zeh ihres Mannes. "Gefällt dir das?", fragt der Produzent daraufhin seine Co-Moderatoren Lil Dicky und Kristin Batalucco, woraufhin Selena ihm auf das Bein schlägt und verlangt, er solle daraus keinen großen Moment machen. Benny antwortet: "Oh nein, das wollte ich nicht. Es hat mir gefallen. Es hat mir gutgetan. Ich liebe dich so sehr."

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf die Szene fielen überwiegend negativ aus. Auf X hofften viele User "für ihre mentale Gesundheit", dass es sich bei dem Clip um künstliche Intelligenz handele. Andere bezeichneten die Szene als "ekelhaft", "widerlich" und "peinlich". Einige Nutzer forderten die "Only Murders in the Building"-Darstellerin sogar auf, sich von ihrem Partner zu trennen. Später im Podcast erklärte Benny, warum er sich normalerweise mit öffentlichen Liebesbekundungen zurückhält: "Sie ist so sehr ihre eigene Persönlichkeit. Ich möchte, dass sie strahlt und ihre eigene unabhängige Frau ist. Also nutze ich jeden Knochen in meinem Körper, um nicht mit verliebten Augen über sie herzufallen und sie nicht die ganze Zeit küssen und über sie herfallen zu wollen. Zu sehen, wie sie meinen Zeh küsst, hat meinen Tag wirklich verschönert."

Der Wirbel um Bennys Füße war bereits in der Premierenfolge des Podcasts entstanden, in der er seine nackten Füße auf das Sofa gelegt hatte – und die alles andere als sauber wirkten. Die schmutzigen Füße des Produzenten hatten in den sozialen Medien für heftige Reaktionen gesorgt. Benny verteidigte seine Körperhygiene daraufhin in der Show "Jimmy Kimmel Live!", indem er Socke und Schuh auszog. "Ich habe großartige Füße", behauptete er während des Auftritts am Donnerstag. "Jemand zoome auf meinen Fuß. Schaut euch das an! Macht ihr Witze?" Selena und Benny sind seit 2023 ein Paar und haben im September 2025 in einer von Stars besuchten Zeremonie in Santa Barbara in Kalifornien geheiratet.

YouTube/ Friends Keep Secrets Selena Gomez und Benny Blanco in dessen Podcast "Friends Keep Secrets"

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco