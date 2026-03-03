Harry Styles über sein neues Album und die Liebe zum Laufen

Harry Styles (32) zeigt sich so privat wie selten – und dabei auch noch extrem freizügig! Für die Frühlingsausgabe 2026 des Laufmagazins Runner’s World zieht der Sänger auf dem Cover komplett das Shirt aus und präsentiert seinen durchtrainierten Oberkörper. Im Titelinterview, das ab dem 24. März im Handel zu lesen ist, spricht Harry mit dem Schriftsteller und Marathonläufer Haruki Murakami über sein Leben im Rampenlicht, seine ganz persönliche Laufleidenschaft und die Entstehung seines neuen Albums. Neben dem sportlichen Shooting steht vor allem eines im Fokus: Wie eng für den Musiker Kreativität, Ruhm und das Laufen miteinander verbunden sind.

Im Gespräch mit Haruki geht Harry ausführlich darauf ein, welche Rolle das Laufen in seinem Alltag spielt und wie sehr ihn die regelmäßigen Runden an der frischen Luft erden. Der Sänger erklärt, dass ihn Jogging besonders in stressigen Phasen begleite und ihm helfe, den Kopf für neue Songideen freizubekommen. Gleichzeitig spricht der Brite über die Schattenseiten, berühmt zu sein, und wie er versucht, sich beim Training so anonym wie möglich zu bewegen. In der Coverstory wird außerdem thematisiert, inwiefern seine Erfahrungen auf der Laufstrecke und die Einsamkeit bei langen Runs in die Texte und den Sound seines neuen Albums eingeflossen sind. Die Fotos im Magazin zeigen Harry passend dazu dynamisch in Bewegung – mal im Sprint, mal in ruhigen Momenten nach dem Training.

Schon vor wenigen Tagen hatte Harry für Aufsehen gesorgt, als er in Brittany Broskis Podcast "Royal Court" ganz offen über seine ungewöhnliche Abendroutine sprach. Der Sänger erzählte mit einem breiten Grinsen, dass er sich vor dem Schlafengehen oft die zehn besten Knockouts von Mike Tyson (59) anschaue. "Sie sind einfach unglaublich", schwärmte Harry über die legendären Fights des Boxers. Doch damit nicht genug: Nach den Boxvideos landete er regelmäßig bei alten Folgen von "Supernanny". Mit einem Augenzwinkern erklärte er: "Also schaue ich mir dann das schlimmste, sich schlecht benehmende Kind an. Danach bin ich bereit, wieder einzuschlafen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Boxer Mike Tyson im November 2024 in Texas