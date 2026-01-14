Ehemaliger NFL-Star Sam Beal seit einem halben Jahr vermisst

Sam Beal wird seit Sommer 2025 vermisst. Für die Familie des früheren NFL-Profis ist dies eine extrem schwierige Situation. Auf Facebook meldet sich seine Schwester Essence Zhane nun mit einer Bitte. "Wir haben unsererseits alles getan, um die Dinge zusammenzufügen, und jetzt brauchen wir dringend Unterstützung in jeder Hinsicht", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich möchte nur, dass dies in die richtige Richtung führt, um irgendwie Antworten oder einen Abschluss zu finden. Ich bin eine große Schwester und ich möchte, dass mein Bruder weiß, dass wir ihn lieben und vermissen, und dass dies seit Monaten ein schweres Gefühl ist, das wir mit uns herumtragen."

Der 29-Jährige wurde zuletzt am 13. Juli 2025 gesehen. Laut der Vermisstenanzeige, die Us Weekly vorliegt, hatte Sam seine Freundin zuvor bei einem Familienmitglied abgesetzt und ihr Auto ausgeliehen. Statt zur Arbeit zu fahren, fuhr er nach Virginia Beach. Das Fahrzeug wurde später dort gefunden – ohne Sam. Auf dem Beifahrersitz lagen seine Schuhe und Socken, auf dem Boden befand sich Sand. Weitere Gepäckstücke hatte er nicht bei sich, nur die Kleidung, ein Paar Schlappen und sein Portemonnaie mit Bankkarte und Führerschein. Essence bittet, Hinweise an die Polizei in Virginia Beach oder in Kentwood, Michigan, zu geben, wo Sam herkommt.

Sam war ein herausragender College-Cornerback an der Western Michigan University, ehe ihn die New York Giants 2018 im Supplemental Draft in der dritten Runde zu sich holten. Bei dem Profiteam plagten ihn eine Schulterverletzung und Probleme am Oberschenkel, die sein erstes Spiel herauszögerten. Der Footballer kam in zwei Spielzeiten in neun Partien zum Einsatz, doch im Dezember 2021 trennten sich die Giants von ihm.

Imago Sam Beal, November 2019

Imago Sam Beal, Footballspieler

Imago Sam Beal, ehemaliger Cornerback der New York Giants

