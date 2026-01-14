Königin Sofia (87), die Mutter des spanischen Königs Felipe (57), hat kurzfristig alle ihre geplanten öffentlichen Auftritte abgesagt, um bei ihrer schwer kranken Schwester Prinzessin Irene zu bleiben. Der Gesundheitszustand der 83-jährigen griechischen Prinzessin soll sich dramatisch verschlechtert haben, wie Hola berichtet. Die beiden Schwestern, die seit Jahrzehnten unzertrennlich sind, durchleben nun gemeinsam die wohl schwersten Stunden ihres Lebens. Eigentlich sollte Sofia am Mittwoch im Aquarium Poema del Mar auf Mallorca einen Preis für ihr Engagement im Umweltschutz entgegennehmen und nur einen Tag später an der Universität von Las Palmas zur Ehrendoktorin ernannt werden. Doch wie der Palast mitteilte, wurden beide Termine ersatzlos gestrichen.

Prinzessin Irene von Griechenland führt stets ein zurückgezogenes Leben abseits des royalen Rampenlichts. Als jüngste Tochter von König Paul und Königin Frederica von Griechenland wuchs sie gemeinsam mit ihren Geschwistern Sofia und Konstantin II. in einer Zeit großer politischer Umbrüche auf. Während ihre Schwester Sofia durch die Heirat mit dem späteren spanischen König Juan Carlos (88) zur Königin von Spanien wurde, blieb Irene unverheiratet und widmete sich karitativen Aufgaben. Seit 1981 lebt sie in einer Wohnung im Zarzuela-Palast in Madrid, dem offiziellen Wohnsitz der spanischen Königsfamilie. Dort wurde sie liebevoll von ihrer Schwester Sofia aufgenommen und umsorgt. Bereits seit Jahren kämpft die 83-Jährige mit gesundheitlichen Problemen. Spanische Medien berichten, dass Irenes Zustand als "sehr fragil und kritisch" eingestuft wird. Sie leide unter kognitiven Beeinträchtigungen, die sie zunehmend schwächen, heißt es in Berichten, die bereits vor drei Jahren auf die ernste Situation hinwiesen.

Nachdem sie bereits 2023 gemeinsam um ihren verstorbenen Bruder Konstantin II. getrauert hatten, sind Sofia und Irene nun die letzten Überlebenden ihrer Generation. Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt fand im Februar 2025 bei der Hochzeit ihres Neffen Prinz Nikolaos in Athen statt, wo Irene bereits im Rollstuhl erschien und von Sofia liebevoll betreut wurde. Schon damals war deutlich zu erkennen, wie sehr sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Bereits im vergangenen Sommer hatte Sofia, die in den vergangenen Jahren mehrere Krisen durchlebte, überlegt, den traditionellen Familienurlaub auf Mallorca zu verkürzen oder ganz abzusagen, um bei ihrer Schwester zu bleiben. "Sie ist sehr einsam, und da ihre Schwester so ist, wie sie ist, sagte sie, sie würde lieber in Madrid bleiben", erklärte damals eine Quelle gegenüber der spanischen Nachrichtenseite "Vanitatis El Confidencial". Nun scheint die Situation so ernst geworden zu sein, dass die Königin für keinen Termin der Welt mehr den Zarzuela-Palast verlassen möchte. Diese Geste der Geschwisterliebe zeigt einmal mehr, dass auch im Königshaus die Familie über allem steht.

Getty Images Königin Sofia, November 2024

Getty Images Königin Sofia von Spanien, Prinzessin Irene und Prinz Constantine‑Alexios beim 40‑Tage‑Gedenkgottesdienst für König Konstantin II.

Getty Images Die spanischen Royals beim Eintreffen im Restaurant Mia in Palma de Mallorca am 4. August 2024

