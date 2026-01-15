Königin Sofias Schwester Prinzessin Irene ist verstorben

Königin Sofia (87) von Spanien trauert um ihre Schwester. Das bestätigt ein offizielles Statement des spanischen Palastes gegenüber dem Magazin HOLA!. "Ihre Majestäten der König und die Königin sowie Ihre Majestät Königin Sofia bedauern, den Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Griechenland heute um 11:40 Uhr im Zarzuela-Palast in Madrid bekanntzugeben", heißt es in der Mitteilung. Sofia habe aufgrund der Umstände sämtliche Termine in Palma de Mallorca abgesagt, um zurück nach Hause zu reisen. Prinzessin Irene wurde 83 Jahre alt. Details zu ihrem Tod gibt es derzeit noch keine.

Ihren Terminkalender cancelte Sofia allerdings schon vor ein paar Tagen. Angeblich, weil sich der Gesundheitszustand ihrer jüngeren Schwester verschlechtert habe. Genaue Angaben zu Krankheiten der Prinzessin gibt es keine, allerdings erklärte der Palast vor einigen Jahren, dass sie an einer "kognitiven Beeinträchtigung leide, die sie zunehmend schwäche". Zuletzt sah man Irene im Februar 2025 in der Öffentlichkeit. Zu dem Zeitpunkt nahm sie an der Hochzeit ihres Neffen, Prinz Nikolaos von Griechenland (56), mit seiner Verlobten Chrysi Vardinogiánni in Athen teil. Die Trauung verfolgte Irene im Rollstuhl.

Irene ist das jüngste Kind von König Paul und Königin Frederica von Griechenland. Das Licht der Öffentlichkeit suchte sie aber nie. Tatsächlich führte sie ein eher zurückgezogenes Leben. Anders als ihre Schwester, die 1962 die Ehe mit Juan Carlos von Spanien (88) einging, heiratete Irene nie. Sie bekam auch keine Kinder, soll sich aber stets liebevoll um ihre Nichten und Neffen gekümmert haben. Auch ist das Verhältnis der Schwestern wohl sehr eng. Mit zunehmender Verschlechterung ihrer Gesundheit entschied Sofia vor ein paar Jahren, Irene zu sich nach Spanien in den Zarzuela-Palast zu holen.

Getty Images Königin Sofia und ihre Schwester Prinzessin Irene, November 2012

Getty Images Königin Sofia von Spanien

Getty Images Königin Sofia von Spanien, Prinzessin Irene und Prinz Constantine‑Alexios beim 40‑Tage‑Gedenkgottesdienst für König Konstantin II.