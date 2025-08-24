Tägliche Tränen: So schlecht geht es wohl Königin Sofía

Die vergangenen Jahre haben Königin Sofía von Spanien (86) wohl sehr zugesetzt. Schwere Schicksalsschläge wie der Tod ihres Bruders 2023 oder der Affären-Skandal um ihren Mann, Alt-König Juan Carlos (87), belasten sie bis heute offenbar sehr. Hinzu kommt nun die Sorge um ihre Schwester Prinzessin Irene von Griechenland, die mit einer fortgeschrittenen Form von Alzheimer zu kämpfen hat. "Königin Sofía ist emotional und körperlich am Boden zerstört. Sie weint Tag und Nacht", offenbart die Adelsexpertin Pilar Eyre im Gespräch mit dem Magazin Lecturas. Aktuell soll die einstige Monarchin ihrer Schwester täglich beistehen – gemeinsam mit ihren Töchtern Elena (61) und Cristina (60).

Aufgrund der familiären Situation brach Sofía angeblich auch den traditionellen Sommerurlaub auf Mallorca ab. Anstatt eine Woche auf der Insel zu bleiben, flog sie nach zwei Tagen zu ihrer Schwester. Unterstützung gibt es aus sämtlichen Reihen der Familie. Ihre Nichten und Neffen aus Griechenland erkundigen sich laut Pilar regelmäßig nach Irenes Gesundheitszustand. Und sogar der im Exil lebende Juan Carlos soll Kontakt zu den gemeinsamen Töchtern aufgenommen haben, um nach Sofías zu fragen. Der amtierende König Felipe (57) unterbrach wohl ebenfalls seinen Griechenland-Urlaub, um seiner Mutter beizustehen. Dennoch ist die Situation wohl für die 86-Jährige schwer zu ertragen: "Dies war Königin Sofías schrecklichster Sommer. Sie spürt Schmerz an Leib und Seele."

Als wäre das nicht genug, kämpfte Sofía vergangenes Jahr selbst mit ihrer Gesundheit. Aufgrund einer Harnwegsinfektion verbrachte sie mehrere Wochen im Krankenhaus – das soll seine Spuren hinterlassen haben. Emotional ist sie zudem durch die Spannungen zwischen ihren Kindern belastet. Ihre Töchter Elena und Cristina sollen eine Rückkehr ihres in Ungnade gefallenen Vaters nach Spanien fordern. Felipe weigert sich aber angeblich, dem zuzustimmen. Seine Mutter soll derzeit die Schnittstelle zwischen dem König und seinen Schwestern sein. Sie versuche wohl aktiv, zwischen den Geschwistern zu vermitteln und den Familienfrieden wiederherzustellen.

Getty Images Königin Sofía von Spanien im November 2024

Getty Images König Juan Carlos und Königin Sofia. ehemaliges Königspaar von Spanien

