Emotionale Bilder: Spanien-Royals beerdigen Prinzessin Irene

Tränen in Athen: Königin Sofia (87) nimmt Abschied von Prinzessin Irene, ihrer geliebten Schwester. Bei der Trauerfeier in der griechischen Hauptstadt zeigen neue Fotos die Royal mit traurigem Blick, eng umringt von Familie und Freunden. Die Nachricht vom Tod der Prinzessin war am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, im Palacio de la Zarzuela in Madrid bestätigt worden. Laut offizieller Mitteilung starb Irene um 11:40 Uhr. Sofia hatte in den Tagen zuvor all ihre Termine abgesagt, um an Irenes Seite zu bleiben. Nun begleitet sie gemeinsam mit ihren Liebsten die Schwester auf ihrem letzten Weg.

Irene, die nie heiratete und keine Kinder hatte, lebte seit 1981 bei Sofia im Zarzuela-Palast. Die Prinzessin war ausgebildete Konzertpianistin, Schülerin der berühmten Gina Bachauer, und stand selbst auf großen Bühnen. 1969 spielte sie in der Londoner Festival Hall ein Klavierkonzert, im Publikum saß der damalige Prinz, heute König Charles (77). Bei der heutigen Beerdigung war der britische Monarch nicht anwesend. Dafür jedoch zu Irenes Familie gehörende Oberhäupter wie König Felipe (57), Königin Letizia (53) und ihre Töchter Prinzessin Leonor (20) und Prinzessin Sofía (18).

Königin Sofias Sohn sowie ihre weiteren Kinder Elena und Christina weichen ihr in dieser schweren Zeit nicht von der Seite. Wie ein spanisches Blatt berichtete, fühle sich die ehemalige spanische Monarchin seit dem Tod ihrer jüngeren Schwester wie von einer "großen emotionalen Leere" getroffen. Sofias Mann und früherer König Juan Carlos (88) konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Trauerfeierlichkeiten in Athen teilnehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Sofia von Spanien bei der Beerdigung ihrer Schwester Prinzessin Irene in Athen

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Sofia und ihre Schwester Prinzessin Irene, November 2012

Anzeige Anzeige